Dalić: Ma Petković mora igrati drugačije i zabijati više golova!

Napokon počinjemo, bilo je i vrijeme.

Rekao je to Zlatko Dalić večer uoči okupljanja reprezentacije. Posljednjeg uoči Svjetskog prvenstva u Kataru.

Pred "vatrenima" su utakmice protiv Danske i Austrije. I lov na prvo mjesto u skupini.

- Bit će ključna utakmica s Danskom, ako nju dobijemo, širom otvaramo vrata prvog mjesta i final foura. Bilo bi to sjajno. Ali su bitne obje utakmice zbog ždrijeba za Euro, koji je u listopadu - rekao je Dalić za Novu TV.

Počelo je teškim porazom 3-0 u Osijeku od Austrije, a završilo pobjedama u Francuskoj i Danskoj.

- Nakon poraza u Osijeku 3-0, nezasluženo visokog prema igri, odigrali smo jako dobre tri utakmice, dobili dvije velike reprezentacije u gostima i podigli si samopouzdanje. To je bila prava, moćna, kvalitetna, kompaktna, sigurna Hrvatska, puna vjere. Imamo puno motiva za ove dvije utakmice.

Vratio je izbornik na popis Brunu Petkovića. Ali i naglasio:

- U boljoj je formi nego prije i zato sam ga pozvao i s ostalim napadačima će imati šansu nametnuti se. Ali ja od njega očekujem još više, puno više. On to može, pokazao je da ima kvalitetu. Bitno nam je da bude u pravoj formi.

Što znači da očekujete više?

- Da više sudjeluje u igri, da je više u šesnaestercu i da zabija više golova. On voli namjestiti šansu, ali u reprezentaciji mora imati drugačiju ulogu. Kao u susretima s Mađarskom i Slovačkom, to je pravi Bruno Petković, to je to.

Pohvalio je Nikolu Vlašića.

- Dobra je stvar što je otišao u Torino, kod trenera koji mu daje punu podršku, dobio je minute i utakmice i vraća se u formu. Ja sam uvijek vjerovao u njega, a sad je iizabrao dobar klub.

Razmišljate li o Josipu Mišiću, koji igra odlično u Dinamu?

- Najkvalitetniji smo u veznom redu, imamo velik izbor pravih igrača, njih 5-6 su neprikosnoveni na popisu pa je ostalima teško upasti. Mišića gledamo i razmišljamo o njemu, a žao nam je što Jakić u klubu igra na desnom boku. No, obojica mogu biti zamjena za Brozovića.

Kako ste doživjeli Vrsaljkov oproštaj?

- Nakon SP-a 2018. se mučio s ozljedama i nije uhvatio formu, bori se četiri godine te je ovo najpoštenija i najiskrenija odluka. Shvatio je da teško može vratiti se na nivo sa SP-a, da dolaze mlađi, bolji i na pošten način prihvatio je to i objavio. Hvala mu na tome i svemu što je napravio za reprezentaciju i mene - zaključio je Dalić za Novu TV.

Najčitaniji članci