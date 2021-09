Pedeset utakmica vodio je Zlatko Dalić (54) na klupi hrvatske nogometne reprezentacije, od vatrogasca u Ukrajini preko srebra u Rusiji i osmine finala Eura do dobrog prvog dijela kvalifikacija za Mundijal. Do Katara je jasan, ali ipak još dalek put.

A izbornik "vatrenih", nakon najvećeg uspjeha u povijesti reprezentativnog nogometa, ganja i još jedan rekord: izbornika s najviše utakmica u povijesti Hrvatske.

Trenutačno je na vrhu neprikosnoven Ćiro Blažević (86) sa 72 utakmice, koji je "vatrene" vodio od 1994. do 2000. i na dva velika natjecanja.

Slaven Bilić (52) jedini je izbornik koji je odradio tri kompletna kvalifikacijska ciklusa, vodio reprezentaciju na dva velika natjecanja i preživio neodlazak na jedno, južnoafrički Mundijal 2010. Hrvatsku je vodio u 65 utakmica.

Dalić će, ne bude li šokova, 2021. godinu zaključiti s još četiri utakmice na kormilu (Cipar u gostima, Slovačka u Osijeku, Malta u gostima, Rusija u Splitu). I, nadamo se, početi planirati aktivnosti i momčad za Svjetsko prvenstvo koje se igra u studenom i prosincu iduće godine, što bi značilo da će Hrvatska s prvog mjesta u skupini izboriti vizu za Katar.

Završi li Hrvatska na drugom mjestu, čekat će je dodatne kvalifikacije u ožujku iduće godine protiv neke od ostalih drugoplasiranih reprezentacija ili jedne od dviju momčadi koje su to izborile plasmanom u Ligi nacija (polufinale i finale). Prođe li Hrvatska u Katar i prije toga, u tom će terminu odigrati dvije prijateljske utakmice, što bi Dalića dovelo na 56.

S obzirom na to da iduće ljeto nema velikog natjecanja, Fifa je u kalendaru po završetku sezone, od 30. svibnja do 14. lipnja, dozvolila četiri utakmice, a Hrvatska će tu odigrati četiri kola nove sezone Lige nacija u elitnom rangu. Prođe li u Katar, Dalić bi tu mogao i odmoriti neke igrače i kombinirati sastav, ali već i s tim utakmicama došao bi do jubilarne 60.

Prije Katara izbornik bi posljednje provjere mogao odraditi od 19. do 27. rujna 2022., kad su na rasporedu posljednja dva kola grupne faze Lige nacija. S te dvije, Dalić bi došao na 62, što bi značilo da bi Slavena Bilića sustigao trećom utakmicom u grupnoj fazi Mundijala, a prestigao prolaskom u nokaut-fazu.

Teško je iz ove pozicije nagađati hoće li Dalić ostati izbornik i nakon Svjetskog prvenstva jer mu tad ističe ugovor i jer je dao naslutiti da bi nakon toga mogao krenuti za nekim drugim izazovom. Ali dođe li do dogovora između njega i HNS-a, Ćirin bi rekord mogao srušiti u prvoj polovici 2023., kad startaju kvalifikacije za Euro u Njemačkoj. U svakom slučaju, trebao bi krenuti u novi mandat.

