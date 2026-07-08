Dalić nakon odlaska: Ovo je bila najteža odluka, nisam ni sanjao što smo sve zajedno ostvarili

Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na sastanku u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza dosadašnji strateg Vatrenih obavijestio je predsjednika HNS-a Marijana Kustića da je nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine odlučio zaključiti svoj izbornički put.

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Pokretanje videa... VIDEO Dalić o Gvardiolu | Video: Igor Kralj/PIXSELL

'Ponosan sam na tri medalje, na velike noći protiv Brazila, Engleske...'

Dalić tako odlazi kao najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije. Tijekom gotovo devet godina na klupi Vatrenih ostvario je rezultate koji su zauvijek promijenili povijest hrvatskog nogometa - osvojio je srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, broncu na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru te srebro u Ligi nacija 2023. godine.

Pod njegovim vodstvom Hrvatska je izborila i nastupe na europskim prvenstvima 2020. i 2024., kao i plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

- Odluke koje donosiš kao izbornik nikada nisu lake, ali ova je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja reprezentacije i da ne postoji važniji, odgovorniji i ljepši posao koji mogu raditi. Kada sam preuzeo Hrvatsku, vjerovao sam u kvalitetu igrača i u sebe, ali nisam ni sanjao da ćemo ostvariti sve ono što smo ostvarili u ovih gotovo devet godina - poručio je.

Naglasio je koliko je ponosan na sve pobjede, plasmane i medalje koje je Hrvatska osvojila tijekom njegova mandata, ali posebno na zajedništvo koje je stvoreno unutar momčadi i između reprezentacije i hrvatskog naroda.

- Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na svaki plasman na veliko natjecanje, na tri osvojene medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput pobjeda protiv Engleske i Brazila na svjetskim prvenstvima. Ipak, najviše sam ponosan na zajedništvo koje smo izgradili, unutar ekipe, ali i s hrvatskim narodom, što se najbolje vidjelo na nezaboravnim dočecima nakon osvojenih medalja - rezonirao je Dalić.

'Ništa ne bi bilo moguće bez kvalitete'

Dalić je zahvalio svima koji su sudjelovali u stvaranju najvećih uspjeha hrvatske reprezentacije.

- Nemoguće je ostvariti ovakve rezultate bez kvalitete, velikog rada i vjere u ono što radiš. Od srca zahvaljujem svim svojim trenerima i suradnicima u stožeru, liječnicima, fizioterapeutima, ekonomima i cijeloj logistici HNS-a koja nas je pratila na ovom putu. Hvala čelnim ljudima Saveza na podršci, navijačima na nevjerojatnoj energiji, ali i medijima koji su pomogli u stvaranju pozitivnog ozračja oko reprezentacije, uz konstruktivne kritike koje su nas činile boljima. Na kraju, posebno hvala mojoj obitelji, bez njihove podrške ništa od ovoga ne bi bilo moguće.

Istaknuo je i ključnu ulogu igrača koji su obilježili jednu od najvećih era hrvatskog sporta.

- Najvažniji su, naravno, oni na terenu. Bio sam privilegiran voditi tako sjajne nogometaše i iznimne ljude, od kapetana Luke Modrića, preko senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji, pa sve do mladih igrača koji su dolazili i preuzimali sve važnije uloge. Zahvalan sam im što su Hrvatsku uvijek stavljali iznad svega, što su svojim ponašanjem, zalaganjem i pristupom pokazivali što znači hrvatski kult reprezentacije.

'Hrvatska ima budućnost'

Nastavio je...

- Vjerujem da Hrvatska ima svijetlu budućnost. Dok god će reprezentacija igračima biti svetinja, kao što je bila generacijama prije njih, Hrvatska će ostati snažna, konkurentna i spremna boriti se protiv svakoga.

Dalić je zahvalio i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću na povjerenju i suradnji.

- Zahvaljujem predsjedniku Kustiću na iznimnoj podršci, odličnoj suradnji i povjerenju koje mi je pružao. Podrška koju sam dobio posljednjih dana potaknula me da još jednom razmislim o svojoj odluci, ali... vrijeme je. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da s Hrvatskom ostvarujem nove uspjehe, osjećam da je ovo pravi trenutak za zaključiti ovu nevjerojatnu eru.

Podvukao je...

- Reprezentaciju napuštam ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog nogometa u povijesti. Svom nasljedniku, hrvatskoj reprezentaciji i hrvatskom nogometu želim puno novih uspjeha u koje duboko vjerujem.