Dalić našao Mandžinu zamjenu: Evo s kojih 11 ide na Portugal!

Zlatko Dalić našao se najavljujući utakmicu Portugala i Hrvatske (četvrtak, 20.15, Nova TV) na 'streljani' portugalskih novinara zbog izjave da nikad ne bi u momčadi imao egoista Ronalda.

- Očekujemo tešku utakmicu na početku novog ciklusa. Od prvog dana kako sam izbornik tražim teške utakmice i želim utakmice kao što je ova protiv Portugala. Za mene su najvažnije kvalifikacije za Europsko prvenstvo i za to ću pripremat ekipu - rekao je Zlatko Dalić.

- Kritike prema Cristianu Ronaldu? Žao mi je da je do toga došlo. To je bio dio mog odgovora na pitanje zašto nije bio na dodjeli nagrade i o negativnim komentarima prema Luki, odgovorio sam da je to sebično od njega i da ne volim takve igrače. Ništa osobno, ni negativno, možda krivo prezentirano, žao mi zbog toga.

- Ja sam za Fifin The Best glasao za Modrića, a na drugo mjesto sam stavio Ronalda . Luka je zaslužio biti najboji igrač Europe i svijeta. Bio je najbolji igrač klupkog SP-a, prvak Europe s Realom, drugi s Hrvatskom na svijetu i najbolji igrač SP-a, nitko nema ove godine trofeje kao on! Konkurencija je jako velika, Cristiano je jedan od najboljih svih vremena, ali ovu je godinu obilježio Luka.

- Volio bih da Cristiano igra sutra, bio bi još veći spektakl, ali i kod nas se Rakitić odmara, Cristiano zaslužuje odmor, nekima nakon SP-a treba dulje da uđu u formu. Možda će biti prigoda da se suočimo na Euru.

Dalić je izdiktirao i sastav, s jednim iznenađenjem: neće početi Ivan Santini .

- Sutra je dopušteno šest zamjena, što ćemo i iskoristiti. Najvažnije je da svi koji su tu igraju ove dvije utakmice. Sutra će Santini i Livaja dobiti po poluvrijeme, probat ću Barišića i Mitrovića, i to je to. Igrat će Kalinić - Vrsaljko, Vida, Mitrović, Barišić - Badelj, Kovačić - Pjaca, Modrić, Perišić - Livaja.

Šime Vrsaljko rekao je:

- I prije Rusije je bilo veliko veselje okupiti se sa suigračima družiti se, a pogotovo je tako nakon SP-a. Da se ne varamo: svaka pomisao na reprezentaciju i susret vraća lijepa sjećanja sa SP-a, a to treba biti motiv, vodilja za dalje, da se tako ponašamo i igramo i u budućim utakmicama.

- Nisam još napravio novu tetovažu nakon SP-a.

I njega je zateklo pitanje tko je najbolji na svijetu.

- Igrao sam s Griezmannom, protiv Ronalda, a Luka je iz mog grada, moj prijatelj i suigrač, realno je i najzaslužnije da ponese nagradu najboljeg na svijetu, opravdano.