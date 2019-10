Dalić: Bespotrebno smo išli u skok, rekao sam da to neće ići

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nije tražio alibi u faulu nad Mateom Kovačićem nakon kojeg je Gareth Bale postigao gol za 1-1 što je ujedno bio i konačni rezultat.

- Ja sad ne mogu komentirati je li bio faul, ali činjenica je da je Mateo Kovačić izašao ozlijeđen iz duela i da je s ozlijeđenim koljenom napustio igru. Na sucu je da ocijeni je li to faul. Mi ne smijemo primiti gol u 47. minuti, moramo biti koncentriraniji. Ne možemo biti zadovoljni rezultatom - rekao je Dalić na press konferenciji poslije utakmice.

Luka Modrić dobio je udarac u bedreni mišić nakon kojeg je morao napustiti igru.

- Modrić je dobio nezgodan i bolan udarac u butni mišić, to je jako bolno. Morat će pauzirati dva do tri dana od treninga. Nezgodan udarac, ali bitno da nije ništa drugo, poput istegnuća. Da, oba stopera dobila su treći žuti karton, nezgodna situacija za nas za zadnju utakmicu. Moramo paziti oko tih kartona, pogotovo Lovren, dobio je karton nakon gola zbog prigovora, to se mora izbjeći.

Daliću je zasmetalo i čuvanje robusnog napadača Kieffera Moora.

- Mi smo imali problem s takvim načinom igrom, pogotovo u prvom dijelu gdje smo išli u skok bez potrebe. Inzistirao sam da se to ne radi jer se takvom napadaču ne može uzeti skok. Tu moraš imat osjećaj da ga pustiš da skače i da ti da loptu. To smo u drugom dijelu bolje radili. U prvom smo si tu stvorili problem. Najgore je kad stoper ide u duel s njim pa isprazni poziciju.

Osvrnuo se i na ozljedu Matea Kovačića, koji je na poluvremenu ostao u svlačionici, a umjesto njega ušao je Ivan Rakitić.

- Kovačić je dobro, ima bol i osjetio je koljeno, koje je zaplesalo i zarotiralo se, morat ćemo pričekati koji dan da vidimo što je s njim.