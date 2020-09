Dalić nije nikad nikome zatvorio vrata, pa neće ni Ivanu Rakitiću!

"Nama treba svaki dobar igrač i oni su vrata reprezentacije sami sebi otvarali dobrim igrama, a sami su ih i zatvarali" ponavljao je izbornik Zlatko Dalić u više navrata.

<p>- Najteži dan, najgori dan... Nijedan poraz u karijeri nije mi ostavio takav osjećaj u prsima. Kad sam uzeo mobitel da nazovem izbornika, riječi nisu htjele van. Uvijek želim ostaviti otvorena vrata u bilo kojem slučaju, uvijek Hrvatska i izbornik mogu računati na mene. Za minutu, za penale, za sve što treba za moju Hrvatsku - rekao je Ivan Rakitić za HRT, očito ne gurnuvši reprezentaciju skroz u ladicu, barem se to tako činilo nakon njegovog istupa.</p><p>No kolike su uopće šanse da se Raketa reaktivira i ponovno vrati pod stijeg? Realno, minimalne... Nije se Rakitić od reprezentacije oprostio zbog neke svađe, zbog neigranja ili nekog hira, dapače, i izbornik, i suigrači iz reprezentacije, pa ako hoćete i navijači stajali su čvrsto iza njega i šutke trpjeli neobjašnjive otkaze i izostanke nakon Rusije.</p><p>Pouzdano znamo i da je izbornik Dalić čekao s objavom kandidata uoči Portugala i Francuske sve do Ivanove odluke o povlačenju. Nisu pomogla ni nagovaranja najbližih prijatelja da odigra još Euro koji je pred vratima... Rakitić je očito čvrsto prelomio odluku te stoga i ne treba očekivati veliki obrat. No da su mu vrata otvorena, otvorena su... Izbornik Dalić otklonio je svaku mogućnost razgovora na ovu temu rekavši kako je njegov stav odavno poznat.</p><p>- Nikad nikome nisam zatvorio vrata reprezentacije, pa tako ni Nikoli Kaliniću. Nama treba svaki dobar igrač i oni su vrata reprezentacije sami sebi otvarali dobrim igrama, a sami su ih i zatvarali. Na Nikoli je da napravi prvi korak – ponavljao je izbornik u više navrata.<br/> <br/> Ako je bio spreman prijeći preko svega, prihvatiti ispriku i vratiti Nikolu Kalinića u reprezentaciju, nema razloga da ne bi prihvatio i mogućnost Ivanove reaktivacije, bez obzira što mu nisu najbolje legli svi njegovi raniji otkazi... Naravno, ako se Ivan uopće na taj potez odluči.</p><p>A da je to malo vjerojatno svjestan je i jedan od onih koji Rakitića obožavaju, legendarni trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević.</p><p>- Istina je da je ova najava pomalo neobična i po meni se ona neće ni realizirati. Iskustvo me uči da je u prošlosti bilo puno igrača koji su po nekom općem mišljenju otišli prerano, pa se nitko od njih nije vratio. Ivan je odrastao i inteligentan mladi čovjek, sigurno je dobro promislio prije nego li je donio ovako krupnu odluku, a ako si netko utvara da će je promijeniti, taj se grdno vara – kaže trener svih trenera i dodaje:</p><p>- Ne znam zbog čega su se mediji zakačili za tu priču. Evidentno je da je Ivan veliki patriot i da je u trenutku rekao nešto da bi utješio svoje pobornike i navijače naše reprezentacije koji žale što je otišao, ali budimo realni, neće se on vratiti i Dalić se mora okrenuti potrazi za novim rješenjima... - zaključio je Blažević.</p>