Dalić: Nisam pogriješio što sam ostao, naš cilj je sljedeći Euro!

Nema nikakve drame, rekao je jutro nakon najtežeg poraza u povijesti hrvatske reprezentacije srebrni izbornik Zlatko Dalić.

Naravno da izbornik i igrači imaju veliki kredit zbog svega što su napravili u Rusiji, ali činjenica je kako je ovo bilo vrlo bolno.

- Bio je to potop nakon vrlo dobrih 20 minuta. Već sam nekoliko puta ponovio kako je pred nama težak period. Pa naši igrači nisu strojevi, neki se nisu stigli niti oporaviti na pravi način nakon Svjetskog prvenstva - rekao nam je Zlatko Dalić i dodao:

- Ovo je poraz iz kojeg moramo izvući pouke. Nisam bio euforičan u Rusiji, tako da neću pasti ni sad nakon ovoga.

Zlatko Dalić je svjestan kako je kritičara uvijek bilo i bit će, neki su jedva dočekali ovakav težak poraz.

- Sve je ovo dobra škola. Ne dvojim da sam donio dobru odluku kad sam odlučio ostati na klupi reprezentacije. Nisam pogriješio. Zajedno s igračima imam cilj. To je odličan rezultat na Euru - kaže Dalić i tvrdi:

- Da, Hrvatska je u stanju na Euru ponoviti rezultat kao iz Rusije. Ja se ničeg ne bojim, kadar sam i sposoban ponovno napraviti velike stvari. Vjerujem da ćemo za šest-sedam mjeseci, na početku kvalifikacija za Euro, biti u pravim izdanjima. Ne obazirem se, niti sam se ikad obazirao na one koji su jedva čekali da krenu s kritikama prema meni.

Bile su ovo Dalićeve riječi jutro nakon najteže noći u životu, kako je i sam priznao. Osjetilo se po njegovu glasu kako ga je sve to jako pogodilo. No optimizam ga nije napustio. Vjeruje u puno bolja izdanja u listopadu i u studenom.

Trener svih trenera uz Dalića

Ćiro Blažević ne sumnja kako će Dalić dignuti svoju momčad već za iduće utakmice.

- On najbolje zna kako to napraviti. Sad ga se nikako ne smije napadati - poručio je Ćiro Blažević i nastavio:

- Pa sve bi bilo drugačije da je Ivan Santini zabio zicer kod 0-0. Ne mogu vjerovati da je to promašio. Pa to bi zabio i ‘mali’ golgeter. Isto tako ne smijemo zaboraviti da smo igrali bez Lovrena, Rebića, Kramarića, kako tu više nema igračina poput Mandže. Sad će odmah krenuti dramatiziranje i filozofiranje, a za to doista nema nikakve potrebe.

Još jedan bivši izbornik, Igor Štimac, smatra kako nije vrijeme za bilo kakvo “pljuvanje”.

- Bit će onih koji će ovaj rezultat iskoristiti za pljuvanje, ali ovo je utakmica koju treba analizirati i probati što prije zaboraviti. Imali smo odličnih dvadeset minuta, a onda su se nakon prvoga gola Španjolske, našim igračima jednostavno ‘odsjekle noge’ , zablokirali su - kaže nam Igor Štimac.

Dalića i igrače je prije dva mjeseca dočekalo pravo okruženje. Sad će se Zlatko susresti s onim s čim smo se susreli ja i svi naši ostali izbornici. Krenut će napadi, to smo svi prolazili, Zlatko se na pravi način mora nositi s tim svim lošim stvarima koje ga čekaju, rekao je Igor Štimac.

'Španjolska među najjačima u Europi'

Španjolska je na Svjetskom prvenstvu ispala već u osmini finala, ali Štico ne dvoji.

- Pa mi smo izgubili od reprezentacije koja je među dvije-tri najjače u Europi. Bili smo bez pet igrača koji su igrali u finalu Svjetskog prvenstva. Sve je to jasno djelovalo na našu momčad - završio je Štimac, koji je na klupi reprezentacije bio 15 mjeseci.

Vahid Halilhodžić je na Svjetskom prvenstvu bio opijen igrom naše reprezentacije, ali gledao je i teško stradavanje u Elcheu.

- Moglo se i očekivati da će Hrvatska izgubiti ovu utakmicu. Ovo je bio pravi šamar, jedno bolno spuštanje na zemlju, koje na momčad može i dobro djelovati. Sad je potrebna apsolutna mobilizacija. Zlatko Dalić kod igrača pod hitno ponovno treba pronaći motiv. Hrvatska je sad postala inspiracija i za svjetske velesile poput Španjolske. Treba se znati nositi s tim, nije lako biti drugi na svijetu. Svi će se sad odmah ‘napaliti’ na vas - kaže nam Halilhodžić, koji smatra kako se dani iz Rusije teško ikad više mogu ponoviti.

- Zlatko Dalić je svojim ostankom na klupi reprezentacije svjesno preuzeo i mali rizik.

Ako izgubi još utakmicu-dvije do kraja godine, moglo bi tu biti svega. Svaka čast njemu i igračima na rezultatu iz Rusije, ali to će teško ikad više ponoviti - rekao je bivši trener Dinama i PSG-a.

Za Otta Barića ovaj poraz također nije nekoliko veliko iznenađenje.

- Iznenadio me samo rezultat, ali Španjolci imaju puno veći roster od nas. Napale se na ovakve utakmice. Pa ja sam postao izbornik Austrije nakon što je moj prijatelj Prohaska od Španjolske izgubio 8-0. Nedostajalo nam je puno igrača, a nažalost, mislim da ćemo imati puno problema s navalom u budućnosti - rekao je Herr Otto.

Po njemu, Dalića se nema za što puno kriviti...