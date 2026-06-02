Dalić: Nismo bili dobri, ali ovaj poraz neću shvatiti tragično... Garcia: Vesele me igra i rezultat

Hrvatska je u prvoj prijateljskoj utakmici prije odlaska na Svjetsko prvenstvo u SAD poražena od Belgije 2-0. Zlatko Dalić puno je kombinirao, ostao vjeran sustavu 3-4-2-1, a to mu se ovoga puta nije isplatilo. Nema drame, Hrvatska do prve utakmice na Mundijalu protiv Engleske (17. lipnja) ima još dovoljno vremena za uigravanje, za dizanje forme.

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- Čestitam Belgiji na pobjedi, bili su bolji od nas u svim segmentima igre. Nismo izgledali dobro, puno bolji smo na treninzima. Neću shvatiti poraz tragično, izvući ćemo pouke. Prvi gol smo primili nakon našeg faula, svađamo se sa sucem na centru, pa ne dupliramo Dokua na boku... Nije bilo dobro, ne možemo biti zadovoljni, ali nema drame ni tragedije - rekao je Dalić, pa dodao:

- Sjetite se, prije dvije godine smo dobili Portugal vani, napravili euforiju, pa na Euru nije bilo ništa. Moramo biti bolji, kroz treninge i utakmice, moramo vratiti Kovačića, Gvardiola i Modrića u pravi ritam. Napravili smo deset izmjena, želim dati šansu svima, tako će biti i u Varaždinu. Na kraju se onda sve nekako pobrka i ne izgleda onda najkvalitetnije. Moramo napraviti korekciju, žao mi je da smo razočarali navijače, očekivanja su velika.

U kakvom su stanju nakon sat vremena igre Gvardiol, Kovačić, Modrić...

- Vidjet ćemo poslije utakmice. Sigurno da im je koristila minutaža, bit će još bolje, vidjet ćemo koliko ćemo ih koristiti protiv Slovenije, ali radimo sve kako bi ih vratili.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Izbornik je nastavio...

- Bio je ovo dobar test, Belgija je kvalitetna, dugo su u vrhu svjetskog nogometa. Tako će biti i s Englezima, imaju brza krila, organizaciju igre i skok, nismo nijednu drugu loptu uhvatili, bili smo slabi u duelima, kasnili smo i bili spori. Neću ništa shvatiti tragično, nema drame. Ići ćemo još jače, čvršće i upornije, ovo je bila prijateljska utakmica, bolje da smo ovakvi bili danas nego drugi put.

Hrvatska je golove primala nakon individualnih grešaka...

- Razgovarali smo o tim stvarima, kod prvoga gola bio je taj prekršaj, mi ne idemo u blok, raspravljamo se sa sucem, pa je stigla kazna. Takvo smo dobili kontru i protiv Brazila, iste su to stvari. Drugi gol? Imamo čistu loptu, pa bude loše primanje, kontra i loše stojimo. Moramo to analizirati, pokazati igračima te pogreške, ako treba i deset puta, u zadnje dvije utakmice smo tako primili tri gola. Bolje da nam je Lukaku zabio sada nego u Kataru.

Čime ste zadovoljni?

- BIlo je dobrih faza, ali smo izgubili... Imali smo posjed, mirno izlazili iz zadnjeg reda, nismo puno komplicirali, ali bili smo bezopasni i jalovi u fazi napada. Nismo bili dobri na nekeim ubačajima, niti dovoljno konkretni. Igrali bi s tri stopera, pa se tu još spuštala dva veznjaka, nedostajalo nam je dubine. Baturina je nekako bio najkonkretniji...

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječ je dobio i Rudi Garcia...

- Nije ovo samo dobar rezultat, već smo i igrali dobro. Znamo da je teško igrati protiv Hrvatske, to su uvijek tvrde utakmice, ali bili smo organizirani u novom taktičkom sistemu. Možemo biti i bolji, mogli smo drugi gol zabiti ranije, ali smo na kraju uspjeli. Kad sam promijenio cijelu momčad, i dalje smo tehnički i taktički bili dobri, nije se vidjela razlika u odnosu na početnih 11. Uvijek je dobro završiti bez primljenog gola, u nekim dijelovima utakmice smo patili, ali smo odradili dobru utakmicu. Svi smo sretni zbog Lukakua koji je pokazao da će biti važan za nas na Svjetskom prvenstvu - rekao je Garcia.