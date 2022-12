Dalić o Gvardiolu i njegovoj majci: To je fotografija godine! Evo, odmah sam se naježio...

Cijelo drugo poluvrijeme Joško Gvardiol hrvao se s robusnim Lukakuom i spasio čisti gol krajem utakmice. S onom maskom na glavi izgledao je kao da je spreman na rat, no kada je utakmica završila i kada ju je skinuo, do izražaja je opet došla ona njegova dječačka zaigranost. Tek mu je 19, a igra kao da mu je ovo četvrto Svjetsko prvenstvo.

Nakon utakmice otišao je do tribina i završio u zagrljaju majke Sanje koja ga je zajedno s obitelji vjerno bodrila cijelu utakmicu. Uronio je u majčin čvrsti zagrljaj, scene koje su razgalile sve.

Komentirao ih je i izbornik Zlatko Dalić.

- Baš mi je bilo toplo oko srca kad sam vidio tu fotografiju i zato je Joško najbolji stoper na svijetu. Ne možeš biti kompletan, a da nemaš takve osjećaje. To je slika naše reprezentacije, evo sad sam se naježio. To je fotka dana, mjeseca, godine. Dobiti takvoga igrača i sina, skromnoga, na takvom nivou je rezultat odgoja i vjere. I to je jako važno - ishvalio ga je izbornik.

U centru je pozornosti u Katru, svi pričaju o njemu i smiješi mu se transfer karijere. No, nisu ga opili ni slava, niti novac, ostao je prizeman i skroman. Ostao je svoj. Sa samo 19 godina postao je jedan od najboljih stopera na svijetu.

- Joško je najbolji stoper na svijetu, i na to možemo biti ponosni. Ima odličnu podršku Lovrena na terenu i izvan njega, a tu je sa savjetima i potporom i Vida te me raduje vidjeti koliko dobro funkcioniraju zajedno i pomažu jedan drugome - kazao je Dalić.

