Izbornikov širi popis: Među 32 igrača su Letica, Sosa, Barišić

Zlatko Dalić u Fifu je poslao širi popis igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Na njemu se nalaze 32 igrača...

Konačni popis od 23 igrača koji će igrati na Svjetskom prvenstvu izbornici moraju u Fifu poslati do 4. lipnja, a nakon toga je moguća zamjena ozlijeđenih igrača do 24 sata prije prve utakmice koju Hrvatska igra 16. lipnja protiv Nigerije. Ozlijeđenog igrača može zamijeniti i nogometaš koji nije na ovom početnom popisu od 32 igrača. Dalić je na popis uvrstio četiri golmana, 12 braniča te po osam veznjaka i napadača.

- Raduje me što je velik broj naših igrača u završnici klupske sezone sudjelovao u borbi za trofeje, a čestitam svima koji su postali prvaci ili pobjednici kupova u svojim zemljama. Ponosni smo što ćemo opet, šestu godinu zaredom, imati prvaka Europe, a pritom želim Luki, Mateu i Dejanu puno sportske sreće u finalu Lige prvaka, kao i Šimi u finalu Europske lige. Sve to svjedoči kako imamo veliku koncentraciju kvalitete i to nas puni optimizmom uoči Svjetskog prvenstva - izjavio je izbornik Dalić za službenu stranicu HNS-a te nastavio:

- Na ovom popisu su uglavnom igrači na koje smo i do sada računali, koji su iznijeli teret kvalifikacija i odveli Hrvatsku u Rusiju. Tu je i nekoliko novih imena, Sosa i Letica koji još nisu bili u kadru A reprezentacije, a tu su svakako blizu i igrači poput Brekala, Vlašića, Livaje, Benkovića ili Halilovića, to im je potvrda da vjerujemo u njihov talent i da prepoznajemo njihov rad, i da su zasigurno budućnost naše reprezentacije uz već od prije uključene mlađe igrače.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ima izbornik i jednu veliku želju, kao i ostali njegovi kolege.

- Priželjkujem da svi ostanu zdravi kroz predstojeće posljednje klupske utakmice i da spremni dođu na pripreme. Znam da se svi igrači iznimno vesele okupljanju i velikom izazovu koji je pred nama. Svjesni smo da će Hrvatska disati s nama i učinit ćemo sve da opravdamo ljubav, povjerenje i očekivanja naših navijača - zaključuje Dalić.

S obzirom na širinu ovog, prvog, popisa prevelikih iznenađenja u ovom trenutku nema. Na popisu su četiri golmana i za očekivati je da će jedan otpasti pred put u Rusiju. Dalić je priliku dao i četvorici lijevih bekova da izbore mjesto, a to su Strinić, Pivarić, Barišić i novi igrač Stuttgarta Borna Sosa. Na popisu nema iskusnog Leovca.

Za desni bok konkuriraju Vrsaljko i Jedvaj, no to mjesto sjajno mogu odigrati i Vida te Ćorluka u krajnjoj nuždi iako je Čarli od izuzetne važnosti na mjestu stopera. A za to mjesto je i najveća konkurencija jer tu su Ćorluka, Vida, Lovren, Mitrović, Jedvaj, Nižić, Ćaleta-Car...

U veznom redu čini se da je sve jasno i s popisa od osam igrača otpast će jedan ili eventualno dvojica. Prema svemu sudeći sigurni su Modrić, Rakitić, Kovačić, Badelj, Brozović, a za ostala slobodna mjesta bore se Rog, Pašalić i Bradarić.

U napadu su priliku da se dokažu dobili sigurni Mandžukić, Perišić, Kalinić i Kramarić, te oni koji moraju tek izboriti Rusiju Pjaca, Rebić, Čop i Santini.

Izbornik Dalić objavit će skraćeni popis igrača za pripreme u ponedjeljak 21. svibnja u Zagrebu.

Dalićev popis 32 igrača

Golmani: Subašić, Kalinić, Livaković, Letica

Obrana: Ćorluka, Vida, Strinić, Lovren, Vrsaljko, Pivarić, Jedvaj, Mitrović, Barišić, Nižić, Ćaleta-Car, Sosa

Veza: Modrić, Rakitić, Kovačić, Badelj, Brozović, Rog, Pašalić, Bradarić

Napad: Mandžukić, Perišić, Kalinić, Kramarić, Pjaca, Rebić, Čop, Santini