Dalić: Ostanak na klupi? Prvo odmor pa tek onda odlučujem

Hrvatska nogometna reprezentacija doživjela je poraz od Francuske u finalu Svjetskog prvenstva, ali bez obzira na taj poraz svejedno su Vatreni ostvarili povijesni uspjeh hrvatskog nogometa, ali i sporta općenito.

I na taj uspjeh cijela Lijepa naša mora biti ponosna, a ponosan je i naš izbornik Zlatko Dalić koji je napravio nevjerojatan posao.

- Prvo bih čestitao Francuzima na ovom naslovu. Mi smo igrali stvarno jednu odličnu utakmicu, ali poremetio nas je onaj penal. No, unatoč porazu mi moramo biti ponosni na sve što smo napravili. Ostvarili smo najveći uspjeh hrvatskog nogometa, ali i dalje ostaje žal zbog toga što smo mogli otići i korak dalje - rekao je Dalić te nastavio:

- Igrali smo dobro, ali iz prekida smo si zabili autogol. Kad smo se vratili - opet. Nikad ne komentiram suđenje, ali to se ne sudi u finalu. No to ne umanjuje uspjeh i pobjedu Francuske. Protiv Francuske se ne smiju raditi ovakve pogreške. Tužni smo, ali i ponosni.

Ostajete li na klupi Hrvatske?

- Ja sam sad spreman samo na odmor. Dva mjeseca je bilo lijepo, ponosan sam na dečke. Odmorit ću se, uzeti time-out pa ću donijeti odluku. Sad razmišljam samo o sretnom povratku kući.

Niste gubili nadu.

- Ono što smo imali prije, malu dozu sreće, danas nismo imali. Dominirali smo, imali kontrolu, a primili dva gola. Nismo posustajali, dali smo i drugi gol pa sam se ponadao, ali kad primiš četiri gola ne možeš očekivati bolji ishod.

Što ste rekli igračima nakon utakmice?

- Da dignu glavu, da su dali sve od sebe, da moraju biti ponosni i dići glavu. Da nam je ovo netko ponudio prije, svi bi prihvatili. Bili smo dostojanstveni u pobjedama, pa moramo i u porazu. To je bila moja poruka.

Što mislite o VAR-u?

- Ne bih htio da ispadne nešto negativno. Poštujem suce, on je odradio kako je vidio i gotovo. Kad je u tvoju korist, dobar je, kad je protiv tebe, nije. VAR je dobar za nogomet.

Poruka malim nacijama?

- Na autobusu nam piše 'mala zemlja za veliki uspjeh'. Hrvatska je bila sjajna, hvala igračima na svemu i sad kad je gotovo mogu reći da sam ponosan na moje igrače, moju momčad i moju domovinu.

Svoje viđenje finalne utakmice, ali i cijelog turnira dao je i Šime Vrsaljko koji je igrao uistinu u sjajnoj formi.

- Ostavili smo srce na terenu i ne možemo si ništa zamjeriti. Nadam se da su svi osjetili da smo dali sve od sebe. Nažalost, izgubili smo, ali smo sretni i ponosni na sve što smo napravili u Rusiji, od našeg ponašanja pa do igre na terenu. Također, želim zahvaliti svim navijačima koji su predstavili našu domovinu u sjajnom svjetlu te nam pružali nevjerojatno podršku - izjavio je Šime Vrsaljko.

Glavu gore Vatreni, osvojili ste srebro zlatnog sjaja i ponos ste cijele nacije. Hvala vam na svemu što ste nam pružili proteklih mjesec dana.

