Dalić: Ovo je naše top izdanje! Maksimir? Nitko ne reagira, smiješan sam si što govorim...

Zlatko Dalić imao je pregršt razloga za zadovoljstvo nakon pobjede nad Danskom 2-1. Hrvatska je izbila na vrh skupine i može potvrditi odlazak na Final Four Lige nacija ako Danska ne pobijedi Francusku, a pobjedom nad Austrijom sigurni smo prvi. Ali dotaknuo se i bolne teme, maksimirskog stadiona koji je s jednom zatvorenom tribinom ugostio utakmicu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Čestitao bih našim dečkima na sjajnoj utakmici, pogotovo u drugom poluvremenu. Dobili smo jako dobru momčad Danske, kompaktnu, trkački dobru i kvalitetnu. Posložili smo se u drugom dijelu i to je bilo bolje. Cijela utakmica bila je za pohvalu, agresija, borba, mirnoća, pas. Pobjeda je zaslužena i hvala cijelom stadionu što je navijao za nas - rekao je izbornik za Novu TV.

- Dobro smo krenuli u utakmicu, imali kontrolu. Pogubili smo se zadnjih 15-ak minuta, nismo bili kompaktni, a oni čuvali loptu i nismo im se uspjeli othrvali. Napravili smo rošade s Perišićem i Kovačićem, bili su bolji u presingu i agresiji, dobili na dubini s Perišićem i to je bilo puno bolje. Sve u svemu, lijepa utakmica za gledanje i sasvim zaslužena pobjeda - nastavio je.

Kako je vidio golove Sose i Majera?

- Oba su lijepa. Prvi nakon kornera koji smo izvježbali, kao i u Danskoj. Lovro je zabio čim je ušao, rekao sam da imamo široku klupu i to je dobro. Sad smo na prvom mjestu, idemo u Beč po pobjedu pred puno naših navijača. Idemo dalje.

U nedjelju slijedi rasplet i gostovanje kod Austrije koje nam može donijeti prvo mjesto i završnicu Lige nacija.

- Definitivno smo drugi što je dobro za ždrijeb kvalifikacija za Euro. Dosad je bila borba da ostanemo u elitnoj skupini, sad smo u sjajnoj situaciji i zašto ne učiniti sve da odemo na Final Four. Dečki u to vjeruju, imamo sjajan ambijent u reprezentaciji. Ova trka, borba, agresija je bila sjajna.

Nakon gotovo dvije godine Hrvatska se vratila u Maksimir. Napunili su ga navijači, ali jedna stvar bori izbornika.

- Lijepo nam je gdje god dođemo u Hrvatskoj, ali šteta je što imamo ovakve uvjete. Pogledajte druge utakmice po Europi, ne znam je li igdje bila zatvorena jedna tribina. Svjetski doprvak nema svoj stadion. Ja sam se potrošio govoreći, ali nitko ne reagira. Vaterpolisti su uveselili hrvatski sport, a pogledajte nas, da nitko ne reagira?! Sam sam sebi smiješan što govorim, ali vi ste me navukli na to.

Iako stadion nije adekvatan za jednu reprezentaciju kao što je Hrvatska, Dalić je ipak istaknuo jednu stvar:

- Nitko nije rekao da je ovo zadnja utakmica na Maksimiru niti je to tema. Sjajna je bila utakmica i sjajna podrška. Ali pogledajte sve utakmice, nijedna nije odigrana pred praznim tribinama. Hrvatski sport toliko lijepoga i kvalitetnoga čini, a da ne može dobiti stadion... Ne znam. Nitko nije rekao da je to zadnja utakmica. Ja sam počeo na Maksimiru, dobio tu Grčku 4-1.

Stoperi Gvardiol i Šutalo opet su bili odlični?

- Rekao sam da imamo pet, šest sjajnih stopera. Dolaze novi, bitno je tko je dobar, a ne tko je mlad. Imamo širok izbor i to je zalog za budućnost. Primili smo gol iz prvog šuta, Livaković nije ono mogao braniti, Eriksen je sjajno šutirao. Možemo raditi kvalitetne promjene i ovo je top izdanje Hrvatske.

Kakva je situacija oko popisa za Katar?

- Nemam puno nepoznanica, ali nije to to. Imamo još mjesec i pol dana, nadam se da neće biti ozljeda, a dečki imaju šansu nametnuti se kroz lige. Analiziramo svakog igrača, Hrvatska će ići s najboljim kadrom u Katar. Ne mogu reći da je to to, nije na meni sve, nego na igračima.

- Liga nacija me frustrirala, sve moje kritike su išle prema tom natjecanju, ali sad se otvorilo. Dečki su zaslužili da ostvarimo cilj i osvojimo prvo mjesto - rekao je Dalić.

Slično je govorio i na konferenciji za medije.

- Čestitam igračima na sjajnoj utakmici protiv jako dobre Danske. Bili smo dobri, pogotovo u drugom poluvremenu, u prvom smo dijelu imali malih problema. Dobra utakmica, bilo je sjajno drugo poluvrijeme, puno trke i agresije, moram čestitati svima na onome što su danas pokazali. Danska ima kvalitetu, dobiti njih dvaput u tri mjeseca je velik uspjeh, to mogu samo velike reprezentacije - rekao je Dalić u uvodu.

Riješili ste Dansku, hoćete li što mijenjati uoči Austrije?

- Mi smo danas sami sebi omogućili da o sebi odlučujemo u Beču, tu nam igraju svi mogući rezultati, ovisno o utakmici u Kopenhagenu. Još nas peče poraz u Osijeku, ali i dalje moramo biti mirni i skromni. Što se tiče promjena, vidjet ćemo. Napravit ćemo neke promjene, osvježiti momčad, ali ne mogu govoriti tko će ući, a tko preseliti na klupu. Nitko se nije žalio na ozljede, vidjet ćemo u kakvom smo stanju. Imamo širok kadar, možemo puno igrača rotirati.

Je li si ova obrambena četvorka osigurala pozicije uoči Katara?

- Bilo je to sjajno i u Danskoj i u Francuskoj, ali cijela momčad danas djeluje u fazi obrane dobro. Odlično je što nam se danas stoperi bez respekta uključuju u igru, ne preskačemo igru, iako smo danas tako i primili gol. Presudio je jedan krivi pas Šutala, ali neka je pogriješio, na greškama se uči. Veseli me naša dobra igra, stvarno sam sretan. Vidjet ćemo što ćemo tko će zaigrati u nedjelju protiv Austrije, ali pred nama su slatke brige, to me veseli.

Najčitaniji članci