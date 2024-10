Dalić: Ovo me brine! Rekao sam na poluvremenu 'Dečki, nije dobro, morate se odblokirati!'

Bilo je kako i povijest pamti utakmice sa Škotima. Puno muke i živciranja, ali 'vatreni' su uspjeli drugi put slaviti protiv čvrste i uvijek nezgodne Škotske. Opet su nam priredili dramu, činilo se kako će nam ukrasti bod u petoj minuti sudačke nadoknade, ali ovaj put nas je VAR spasio.

Hrvatska je slavila protiv Škotske (2-1) u trećem kolu Lige nacija. Gosti su poveli preko Christieja u 33. minuti, Matanović je izjednačio tri minute kasnije, da bi Kramarić preokrenuo u 70. minuti. Odbrojavali smo sekunde do kraja utakmice, a onda je Che Adams u 95. minuti primio loptu i pucao, a ona je pogodila Jakića i završila u našoj mreži. Srećom, škotski napadač bio je u zaleđu i gol je poništen za opći delirij na tribinama.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Najvažnija su tri boda, dečkima čestitam i hvala navijačima. Nismo bili dobri, nisam presretan s utakmicom, puno smo griješili i puno je bilo loših stvari. U prvom dijelu kao da smo bili blokirani, ne znam zašto. Štekali smo i imali nepotrebne greške. Na kraju smo okrenuli, ali opet grčevita borba u zadnjih pet minuta, moramo bolje čuvati loptu i biti kvalitetniji. Tri boda su najvažnija, ali moramo biti bolji kao ekipa - rekao je izbornik Dalić za Novu TV.

Matanović je konačno zabio prvijenac.

- Sreća pa smo dali taj gol brzo nakon što smo primili. Matanović je zabio ono što nije u protekle dvije utakmice, ovaj gol mu puno znači, a i nama jer nas je vratio u igru. Nadam se da je to početak s golovima - rekao je izbornik.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mario Pašalić je izašao na početku drugog dijela, igrao je ovaj put u veznom redu.

- Mario je sjajan igrač i čovjek, radi vrhunski posao, to igra u klubu. Izašao je zbog kartona, bilo je knap situacija, htjeli smo brži protok lopte. Bio nam je spor protok u prvom dijelu, nije to zbog njega, puno smo imali loptu u nogama bez okomitosti, nije bilo centaršuteva. Bilo je puno stvari koje nisu bile dobre, imao sam dojam kao da smo blokirani. Rekao sam im to na poluvremenu. 'Dečki, odblokirajte se, zakočeni ste, ovo nije dobro!' Teška utakmica, ali tri boda su najvažnija.

Ivan Perišić igrao je na desnoj strani i ostavio odličan dojam.

- Mi smo pripremali utakmicu, znali smo da je Andy Robertson opasan u napadu. Uspjeli smo ga zaustaviti u nekoliko situacija, a nekad i nismo. Perišiću je svejedno je li desno ili lijevo. Nedostaje mu još utakmica da uđe u pravu formu.

Susret Hrvatske i Škotske u 3. kolu Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska se povukla u završnici utakmice i sama sebi stvorila velike probleme.

- Nepotrebno povlačenje, najjača je obrana kad napadaš visoko, prepustili smo se stihiji i to me brine. Očito smo loše stajali u tom dijelu terena, olako smo puštali da izađu i onda se moraš braniti. Na sreću bilo je zaleđe, ali moramo biti dominantni do kraja, agresivno i visoko napadati. Nismo to radili, dopustili smo da nam siju paniku dugačkim loptama, bila je panika u posljednjih nekoliko napada.

Za tri dana 'vatreni' gostuju kod Poljske.

- Hrvatska mora bolje, dobro je kad pobijediš i ne igraš dobro, sretan sam zbog pobjede, ali moramo bolje. Treninzi su bili bolji nego danas, bili smo energičniji i kompaktniji, ovo je problematično, ali idemo dalje. Imamo dva dana i pripremit ćemo se za Poljsku