Dalić poveo momčad u novu misiju, kreće 'vatreno' ludilo
Hrvatska je pod Dalićevim vodstvom rasla iz Mundijala u Mundijal i sada u Ameriku, Kanadu i Meksiko putuje kao reprezentacija koju nitko ne želi vidjeti na svojoj strani ždrijeba
Započinje akcija - Amerika, Kanada i Meksiko! Zlatko Dalić okupio je igrače na početku priprema za Svjetsko prvenstvo, sedmo na koje Vatreni putuju, a treće s njim na izborničkoj klupi. Na prvo, u Rusiju, Dalić je otputovao s mnoštvom upitnika, no vratio se ovjenčan slavom i srebrnom medaljom, najvećim uspjehom u povijesti hrvatskog nogometa.