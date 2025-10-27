Dalić pozvao špicu iz Slovenije! Njegovi ga razotkrili na presici: 'Što, jesam rekao nešto krivo?'

Nevjerojatna golgeterska forma hrvatskog napadača Franka Kovačevića (26) nije prošla nezapaženo. Nakon tjedana medijskih nagađanja, navijačkih apela i sjajnih partija koje su odjeknule Europom, stigla je i službena potvrda: Kovačević se nalazi na širem popisu izbornika Zlatka Dalića za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore! Vijest je otkrivena na uistinu bizaran način, na konferenciji za medije nakon prvog i jedinog ovosezonskog poraza njegovog Celja.

Kad poraz padne u drugi plan

Nogometaši Celja u nedjelju su u Murskoj Soboti doživjeli prvi prvenstveni poraz, izgubivši 2-1 od Mure. No, umjesto analize utakmice, glavna tema postala je vijest iz svlačionice. Trener Albert Riera izjavio je kako unatoč porazu ne može biti ljut na svoje igrače, a onda je kapetan Žan Karničnik, ne sluteći da javnost još ništa ne zna, dodao:

- Dogovorili smo se u garderobi, ne smije biti loše volje. Saznali smo i jednu lijepu novost u momčadi. Danas smo sretni zbog Franka.

Novinari su ostali zbunjeni, a shvativši da je otkrio tajnu, Karničnik se smušeno okrenuo prema treneru Rieri, koji se u nevjerici hvatao za glavu.

- Što? Zar sam rekao nešto pogrešno? Ništa, evo riječ treneru - prepustio je Karničnik vrući krumpir španjolskom stručnjaku.

Rieri nije preostalo ništa drugo nego da potvrdi veliku vijest.

- Da, imamo jako dobre vijesti. Neposredno prije utakmice dobili smo potvrdu da je Franko dobio pretpoziv u hrvatsku reprezentaciju! Nalazi se na širem popisu, to je službeno, imam sve na mobitelu - ispalio je Riera i dodao:

- Ne znam je li se prvi put u povijesti dogodilo da je nogometaš koji igra u slovenskoj prvoj ligi pozvan u tako veliku reprezentaciju kao što je Hrvatska. To znači da je Franko fantastičan! No, puno mu pomažu i suigrači, i oni moraju biti ponosni. Franko može biti najsretniji čovjek na svijetu, ali i mi moramo biti ponosni jer bez ekipe to ne bi bilo moguće.

Statistika Franka Kovačevića

Foto: Sofascore za 24sata

Franko 'Golačević': Brojke koje se ne mogu ignorirati

Pretpoziv Zlatka Dalića kruna je sezone iz snova za Franka Kovačevića. Bivši igrač Hajduka, koji je u karijeri promijenio niz klubova i liga, od Rudeša i Hoffenheima do Cipra i Južne Koreje, ovog se ljeta skrasio u Celju i doslovno eksplodirao. Njegove brojke su nevjerojatne: u 20 ovosezonskih utakmica u svim natjecanjima postigao je čak 22 gola, čime je drugi najubojitiji strijelac svijeta ove sezone, odmah iza Portorikanca Jorgea Rivere (26 golova u 13 utakmica), a ispred Harryja Kanea (20 golova).

Posebno je impresivan bio u Konferencijskoj ligi, gdje je s pet golova trenutačno najbolji strijelac natjecanja. Nogometnu Europu je zadivio hat-trickom protiv grčkog velikana AEK-a, a zatim je s dva gola potopio i irski Shamrock Rovers. Njegova efikasnost i golgeterski instinkt donijeli su mu i nadimak od strane kluba, koji ga je na društvenim mrežama prozvao "Franko GOLačević".

Ovakva forma nije mogla promaknuti ni Hrvatskom nogometnom savezu, koji je na svojim kanalima istaknuo Kovačevićev učinak, što su mnogi navijači protumačili kao jasan znak da se na njega računa.

San o kockastom dresu

Hrvatska reprezentacija već godinama, još od oproštaja Marija Mandžukića, traga za klasičnim, rasnim golgeterom. Iako Ante Budimir pruža solidne partije, mnogi smatraju da je potreban napadač Kovačevićevog profila, ubojit i u nevjerojatnoj seriji. Dok su Slovenci potiho gajili nade da bi ga mogli privoljeti da zaigra za njihovu reprezentaciju, Kovačević je bio jasan.

- Ja sam Hrvat i vidim samo mogućnost igranja za hrvatsku reprezentaciju. Zlatko Dalić je jedan od tri najbolja izbornika na svijetu. Uvjeren sam da poziva svakoga za koga misli da može pomoći. Dat ću sve od sebe i čekati poziv - izjavio je nedavno, pokazavši skromnost i ogromnu želju.

Iako je pretpoziv tek prvi korak i ne jamči mjesto na konačnom popisu za utakmice protiv Farskih Otoka i Crne Gore, on je ogromno priznanje za Kovačevića i dokaz da se vrhunske igre prate, bez obzira na ligu u kojoj se igra. A za Celje? Poraz od Mure brzo je zaboravljen. "Grofovi" i dalje čvrsto drže vrh prvenstva s 32 boda, velikih osam više od drugoplasiranog Brava i devet više od Maribora. S reprezentativcem u svojim redovima, raspoloženje u Celju nikad nije bilo bolje.