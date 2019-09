Dalić: Rakitić mi treba, ali neću dopustiti da se ruši naš 'kult'

Nakon četvrtog kola kvalifikacija za Euro i kiksa Hrvatske u Azerbejdžanu jasno je da do kraja kvalifikacija više nema i ne smije biti kalkulacija te da će za siguran prolaz Dalićeva reprezentacija morati pobjeđivati konkurente. Za početak Mađare na Poljudu, koji s gledateljima na tribinama čekao susret reprezentacije sad već više od osam godina.

Dalić će morati napasti Mađare, a kako danas stoje stvari, udarna napadačka četvorka trebala bi biti sastavljena redom od Dalmatinaca, od igrača koji su rođeni i odrasli u krugu od stotinjak kilometara od Poljuda. Omišanin Ivan Perišić, Splićanin Nikola Vlašić, Imoćanin Ante Rebić i u vršku napada Bruno Petković iz Metkovića. Poker dalmatinskih asova za konačni povratak reprezentacije u Dalmaciju!

- Ne dijelim igrače prema tome odakle su rodom i iz kojeg kluba dolaze, ali zanimljiv je detalj da su svi iz Dalmacije – iznenađen je bio i izbornik Dalić kad smo mu spomenuli taj podatak jutro nakon razočaravajućeg remija u Bakuu.

Remija koji je, barem je takav naš dojam, puno više razočarao navijače nego samog izbornika.

- Uoči ovog kruga kvalifikacija računali smo na četiri boda, i toliko smo i osvojili. Jasno da smo svi skupa nezadovoljni nakon remija protiv reprezentacije koju su svi naši konkurenti pobijedili, ali dogodio se takav dan. Super smo ušli u utakmicu, odigrali odličnih 30 minuta, na nivou onoga što smo odigrali tri dana ranije u Trnavi, a onda nam se dogodilo nekoliko promašenih zicere, razbranili smo protivničkog golmana i sebe uveli u nervozu, tako da u drugom poluvremenu nismo više bili pravi.

Otkrio nam je izbornik da je u poluvremenu upozoravao igrače na ono što se dogodilo.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bilo je jasno da padamo i to sam im i rekao. Ali igračima nemam što zamjeriti, oni su htjeli i dali koliko su mogli u tom trenutku. Jedino kome imam pravo nešto zamjeriti je samome sebi, morao sam ranije posegnuti za zamjenama, osvježiti i učvrstiti vezni red kako bi osigurali sva tri boda – iskreno priznaje Dalić, koji smatra kako remi iz Bakua neće baš ništa promijeniti u planu i očekivanjima iz utakmica koje slijede.

- Svakako bi morali ići na pobjedu već u prvom susretu protiv Mađarske, a u zavisnosti od razvoja situacije, vjerojatno i u ostalim utakmicama. Pritisak je isti, kao i naša želja da se plasiramo na Euro, i ja i dalje vjerujem da mi to možemo te da ona sjajna igra i visoka pobjeda u Trnavi nije bila slučajna. Vjerujte, Slovaci su dobra momčad, da nisu ne bi se tri dana nakon tako teškog poraza digli i pobijedili Mađarsku u gostima.

Iako je do susreta protiv Mađarske na Poljudu još točno mjesec dana, interes za je velik kao da se igra sutra.

- Uvjeren sam da će to biti velika utakmica i da Poljud ima 100.000 kapacitet od mjesta, svih 100.000 bilo bi rasprodano. Već sada svi pitaju za ulaznice. Poljud je bio naša želja, i sada trebamo napraviti sve da ta utakmica prođe u skladu s našim očekivanjima, i da potvrdi ono što svi mi znamo o Poljudu i jedinstvenoj atmosferi koja se na njemu može doživjeti.

Foto: AZIZ KARIMOV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U analizi utakmica protiv Slovačke i Azerbejdžana izbornik je u prvi plan želio istaći četiri nova igrača koja su iskoristila priliku.

- Dobili smo Petkovića koji je potvrdio da zna sačuvati loptu i biti opasan po protivnika, takvog igrača nismo imali do sada u konkurenciji. Dobili smo i Vlašića, njegovu okomitost, raznovrsnost i opasnost po gol, on je također potvrdio svoju visoku klasu i opravdao povjerenje. Iako je u ove dvije utakmice manje igrao, Brekalo je još jednom potvrdio da može biti i te kako koristan te na koncu Livaković, koji je bio siguran na golu. Hrvatska nije nogometna velesila koja ima 50 kvalitetnih igrača i zbog toga ne smijemo zatvarati vrata nikome, a svaki novi kvalitetan igrač u konkurenciji za nas je poput suhog zlata.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon ovih riječi izbornika pitanje o izostanku Ivana Rakitića nametalo se samo po sebi. Uoči Slovačke izbornik se samo kratko osvrnuo na Ivanovo otkazivanje jer nije želio remetiti mir i koncentraciju, no nakon svega je otvoreno progovorio i na tu temu:

- Ivan je jedan od onih koji su hrvatsku reprezentaciju prošloga ljeta tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji učinili velikom, jedan od onih koji su hrvatske navijače učinili ponosnima, a mene drugim izbornikom na svijetu. On će zbog svega što nam je svima skupa dao zauvijek imati moje poštovanje, i zbog toga ću napraviti dodatni napor da se ta situacija konačno riješi. Bili smo Olić i ja kod njega u svibnju, nakon čega je otkazao zbog ozljede, sada je otkazao zbog mogućeg transfera i toga što nije bio 100% u nogometu. Ja ga nakon svega očekujem na okupljanju uoči Mađarske u Splitu jer meni treba svaki kvalitetan igrač, a Ivana kao igrača i čovjeka ne bih volio izgubiti. No isto tako neću dozvoliti da se u mom mandatu izgubi kult reprezentacije. Svakome igraču bez razlike mora biti čast igrati za Hrvatsku, i tu neće biti popusta za bilo koga, pa ni za Ivana. Svi bi se morali ugledati na Luku Modrića, koji je u Bakuu proslavio 34. rođendan a i dalje s puno entuzijazma, želje i motiva dolazi na svaku akciju. Njemu treba skinuti kapu do poda i nakloniti se.