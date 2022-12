Dalić se naklonio i poručio: Luka će još dugo voditi Hrvatsku!

Mislio sam da nema hrvatskih novinara kad nema pljeska, izustio je hrvatski izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije nakon što je izbacio Brazil na penale i ušao u polufinale Svjetskog prvenstva u Katru.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje diljem Hrvatske

No tamo su bila 24sata i demantirala ga, a izbornik je govorio u dahu:

- Jedna od najvećih pobjeda. Taktički majstorski. Velemajstorski. Kad smo gubili, vratili se u utakmicu. Pokazali smo što je Hrvatska, opet u polufinalu. Mi kao mala država, to je nezamislivo. Izbacili smo najvećeg favorita turnira. Kapa do poda. Ovo može samo Hrvatska. Imamo mi snage za dalje. Odmoriti, oporaviti, pripremiti. Kad smo došli do toga, nećemo odustati...

POGLEDAJTE VIDEO:

Kako se vraćate uvijek?

- Znali smo što utakmica ide dalje da je naša šansa veća. Imali smo kontrolu cijelu utakmicu. Mislim da se samo momčadi s karakterom mogu vratiti u utakmicu, to nam je postalo normalno. Kad dođe do penala, protivnici kao da su izgubili utakmicu. Toliko smo toga dobili na penale, ali do njih treba doći. To je odlika momčadi.

Je li Hrvatska pokazala večeras da odlični vezni red pobjeđuje najbolji napad?

- Imamo najbolji vezni red na svijetu. Sakrili smo im loptu, vezna linija je dobila utakmicu. Ne žuriti, to je bilo najbitnije. Nismo stvorili toliko dobrih prilika, ali vezna linija je sačuvala loptu. Umrtvili smo protivnika i to je što smo htjeli.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vezni red je najbolji na svijetu. Kako Luka tako igra?

- Igrao je 120 minuta, vodio nas do pobjede, zabio je penal kad je trebalo. To što on igra je nestvarno. Nije umoran, nije izostao, nije stao. Kad sam htio mijenjati, on je rekao da je potpuno spreman. U četiri dana igrati dvaput 120 minuta, to je nestvarno!

Je li Livaković danas radio razliku?

- Nekoliko situacija koje je Brazil stvorio, mi smo zaustavili, Livaković je bio u sjajnoj formi, on nas je spašavao. Ali on je tu da nas spašava. Prvi penal je obranio i nama je donio sigurnost, a njima nesigurnost. Da, on je bio razlika u cijeloj utakmici.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Neymar je zabio u 105. Jeste li vjerovali da se možete vratiti?

- Više nismo imali što čekati, pojačali smo napad, ubacili drugog napadača i brzog krilnog igrača. Naši igrači s klupe su donijeli proboj i gol Petkovića. Igrali smo s trojicom otraga i to nam se vratilo golom.

Neymar nije pucao. Je li vas to iznenadilo, upitali su Dalića. Samo se nasmijao.

- Nisu ga koristili, što da im ja kažem...

Jeste se povukli u drugom dijelu zbog nedostatka snage?

- Nismo htjeli promijeniti taktiku, ali nas je prisilio Brazil kvalitetom. To nije bilo dobro. Kad god smo se povukli, bili smo u teškim situacijama. Nisam htio da se povučemo, da se branimo. Ali Brazil je toliko kvalitetan da mora stvoriti šanse. Naši su pokazali mentalnu snagu. Kad Brazil povede 1-0, bili su u transu. A mi smo se vratili. To što pokazuje Hrvatska, to ne može niti jedna momčad svijeta.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Što je ključ da Luka ovo radi s 37 godina? To nije normalno!

- Ozbiljan je profesionalac, gospodin u kopačkama. On je svaki trening maksimalan, radi još i dodatno, individualno. Teško ćete naći da netko s 37 godina ovako vuče reprezentaciju. Nije to baš normalno, ali Luka pokazuje kvalitetu... Neki su ga počeli otpisivati, on se vratio i doveo Hrvatsku u polufinale. Luka Modrić će još dugo voditi Hrvatsku. To vam ja kažem!

Je li vas brazilski ples motivirao?

- Mi poštujemo svakog protivnika. Ne bih volio da moji igrači plešu.

Jeste li iznenađeni?

- Jasno mi je da su ljudi iznenađeni, ponoviti ovo u četiri godine je nevjerojatno. Cilj je bio prolazak grupe, osmina finala, pa prošli, četvrtfinale, pa prošli smo. Mislim da ovo nije normalno, sve što radimo, nije normalno. Vjera, rad.. Ali to ne bismo mogili napraviti bez kvalitete. Imamo sjajnu atmosferu u reprezentaciji. Vjerujemo u sebe, dečki vjeruju meni, ja vjerujem njima. Imamo sjajno poštovanje. Hrvatska jest iznenađenje, ali bi to trebalo prestati jer Hrvatska je postala kontinuitet!

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najčitaniji članci