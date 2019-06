Dalić se vraća u svoj Varaždin: Sjećam se zadnje utakmice...

Zlatko Dalić se danas, poslije 3471 dana, vraća u svoj Varaždin. Točnije, hrvatski izbornik će poslije devet godina, šest mjeseci i dva dana voditi službenu utakmicu na svojem najdražem stadionu, mjestu gdje se nogometno izgradio.

Zlatko Dalić je od 1992. do 2007. godine, punih 15 godina (uz kratki period od godinu i pol dok je bio u Hajduku) djelovao u Varaždinu. Prvo kao igrač (od 1992. do 1996., pa od 1998. do 2000.), zatim kao pomoćni trener (2000.-2002.) i sportski direktor (2003.-2005.), dok je od 2002. do 2005. godine bio glavni trener Varteksa. A sad se hrvatski izbornik vraća kući...

- Da, sjećam se posljednje trenerske utakmice u Varaždinu, tad sam bio na klupi Slaven Belupa, a u Kupu smo poraženi od Varteksa - rekao nam je Zlatko Dalić. I bio je u pravu...

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Varteks je tog 9. prosinca 2009. godine u uzvratnom dvoboju četvrtfinala Kupa slavio 2-0 (prva utakmica završila je 4-1) pa je Dalić brzo dobio otkaz i napustio Koprivnicu.

- Kako se ne bih sjećao tih dana, poslije Slavena je započela moja azijska avantura, krenuo sam u Saudijsku Arabiju - poručuje Dalić pa dodaje:

- Jako sam ponosan, vraćam se kući poslije gotovo 10 godina. Sve je spremno za veliku feštu, u Varaždin stižu viceprvaci svijeta, baš u godini kad se i naš voljeni klub vratio u prvoligaško društvo. Bit će sjajna atmosfera.

Foto: Darren Staples/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Zlatko Dalić je u međuvremenu često posjećivao Varaždin, pa i tamošnji Gradski stadion. Prvo u funkciji pomoćnika Draženu Ladiću u reprezentaciji do 21 godine, dok je prošle godine sudjelovao u tradicionalnoj utakmici Starih i Mladih (s klupe vodio Mlade), koju organiziraju bivši igrači Varteksa.

Varaždin je u povijesti bio sretan za hrvatsku reprezentaciju (kao i Osijek), “vatreni” tu nikad nisu poraženi. U dosadašnjih sedam utakmica Hrvatska je u Varaždinu dvaput pobjeđivala Izrael, po jednom San Marino, Andoru i Gibraltar, dok su remije izvukli Grčka i Wales. Neka se večeras tradicija nastavi pa Dalić pred “domaćom publikom” upiše 13. pobjedu na klupi svjetskih viceprvaka. Zaslužio je...