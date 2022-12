Dalić: Sosa je malo bolestan i umoran. Ne osjeća se dobro

Jedan dio posla smo napravili i odradili i idemo dalje. Hrvatska je jedna od najuređenijih, ako ne i najuređenija reprezentacija na svijetu u ovom trenutku, ako pogledamo cijelu priču, od ponašanja, ophođenja, izjava, kvalitete igre, fair-playa. Bez lažne skromnosti, možemo biti primjer svima, rekao je izbornik Hrvatske Zlatko Dalić u razgovoru za HRT.

Što je s Bornom Sosom?

- Malo je umoran, malo je bolestan. Vidjet ćemo, ako nije sto posto spreman, reagirat ćemo i tražiti zamjenu. Odigrao je tri utakmice u kontinuitetu, ne osjeća se najbolje, vidjet ćemo.

Japanci su imali u zadnjoj utakmici 18 posto posjed lopte i pobijedili su.

- To je njihov stil, njihov način igre, to je reprezentacija koja je zadnja na SP-u po posjedu lopte, ali njih to ne zabrinjava. Oni znaju što je njihova kvaliteta, to je brza tranzicija i brza završnica u koju dolaze sa šest-sedam igrača. Oni znaju u čemu su dobri i to i rade.

Izbornika Vatrenih ljuti odnos portala i tko će prvi objaviti sastav za Japan.

- Mislim da to nije lijepo i nije u redu, mi nikad ne možemo doznati sastav ekipe do sat i pol prije utakmice, a mi se natječemo u Hrvatskoj tko će prije objaviti tko igra, a tko ne igra... Okrećemo stotine brojeva telefona da bismo saznali nešto... Ja to ne podržavam, mislim da nije posao novinara da javite tko igra, a tko ne igra, vaš posao je da komentirate kako treniramo, kako igramo, a ne da se natječete tko će prvi objaviti sastav Hrvatske i da ga protivnik sazna dva dana prije, ali ja to ne mogu promijeniti. Neka rade što misle da je najbolje, to je vaš posao, ja tu ne mogu ništa, samo kažem da ja saznam sastav protivnika sat i pol prije utakmice.

Dalić je prokomentirao i navijače.

- Puno nam to znači, naviknuli smo se na to. Vidimo da nas tu nema puno, ali smo glasni i podržavamo reprezentaciju, očekujem da će i sutra protiv Japana biti tako - zaključio je izbornik Dalić.

