Dalić: Teško nam je, borili smo se za 35 tisuća Hrvata koji su došli. Modrić? Sam će odlučiti

Još jednom su se Europa i svijet uvjerili u snagu moćne Hrvatske. Došli smo tako blizu trofeju, sve je bilo spremno za feštu pred 30 tisuća hrvatskih navijača u Rotterdamu, ali nažalost penali su ovaj put bili nesretni po nas. Vatreni su izgubili u finalu Lige nacija od Španjolske (5-4).

Nakon teškog poraza od Turske na Euru 2008. godine, imali smo nevjerojatan niz pobjeda na jedanaesterce. Čak četiri puta smo slavili u nizu, na tome putu osvojili srebro i broncu. Penali su bili naš saveznik, ali ovaj put nam se fortuna nije nasmjehnula.

- Čestitam Španjolcima na osvojenoj Ligi nacija, a mojim igračima moram čestitati na sjajnoj utakmici i borbi. Moram se zahvaliti i navijačima, ovo je bilo nešto sjajno, velika podrška u velikoj utakmici, ali na kraju nismo uspjeli pobijediti na penale kao što smo do sada uspijevali. Izgubili smo, ali moramo biti ponosni na ovo što smo napravili. Borili smo se, igrali i došli do finala, ali šteta je što ga nismo osvojili. Tako je to, nekada izgubiš, nekada osvojiš - rekao je Zlatko Dalić za Novu TV.

Žalite li za nekim razdobljem s utakmice, jesmo li mogli više napraviti?

- Velik ulog, teška utakmica, a dobar protivnik. Možda nam je falilo više konkretnosti uz napadu, nismo bili opasni, ali nisu ni oni. Možda nam je falilo nešto u tom dijelu. Igrali smo čvrsto 120 minuta. bilo nam je teže igrati nego njima nakon Nizozemske opet 120 minuta, ali uspjeli smo biti kvalitetni s njima, nemamo za čime žaliti. To je nogomet, to su penali - rekao je Zlatko Dalić.

Luka Modrić je prije Lige nacija najavio kako će o nastavku reprezentativne karijere odlučiti nakon turnira. Uskoro bismo trebali doznati njegovu odluku.

- Teško nam je. Borili smo se zbog ovih ljudi koji su došli u Rotterdam, bilo je 35 tisuća Hrvata. Žao mi je zbog njih, to je mali žal. Modrić? On će sam odlučiti što dalje. On, Kovačić, Brozović i Perišić bili su fenomenalni. Trčali su 120 minuta bez sekunde stajanja, mogu biti ponosan što imamo ovakvu reprezentaciju.

Je li vam se nametnuo netko od mladih igrača?

- Imamo mi svoje igrače i svoj izbor, sad taj kostur reprezentacije se zna, on je konstatan, svatko ima prigodu da se kroz klubove nametne i dođe tu. Imamo potencijala, ali najvažniji su oni koji su tu i da se oko njih stvara momčad - zaključio je izbornik.