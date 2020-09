Dalić: Tko ne bude odgovoran, njega više neće biti u momčadi

Ja sam odgovoran za rezultat, sve sam ja odlučio. Mogao sam reći Luki, Rakitiću, Vrsaljku, Brozoviću i Perišiću igrajte i gotovo i ja skinem sa sebe tu odgovornost. Šime se vratio u Madrid, rekao je Zlatko Dalić

<p>Odigrali smo zaista lošu utakmicu, cijela momčad. Mene je razočaralo da nije bilo energije i agresije, mi smo prvo poluvrijeme napravili tri, a drugo samo četiri prekršaja. Sedam prekršaja je premalo za takvu utakmicu. Shvatio bi da smo pali nakon 70 minute, ali mi smo već nakon deset minuta bili u toj fazi. Nismo im mogli odgovoriti niti u jednom segmentu igre, još smo dobro i prošli. Razočaran s tom utakmicom iako sam govorio i shvaćao da nećemo biti pravi, ali očekivao sam jači otpor, rekao je dva dana nakon poraza u Portu <strong>Zlatko Dalić</strong>.</p><p><strong>Što je izbornika najviše pogodilo?</strong></p><p>- Ta cijela situacija u kojoj nismo ni pokušali da se suprotstavimo. Nema opravdanja da nismo spremni. I njihovi su igrači došli s odmora. Dobili su nas kroz nogomet. Trčali su, igrali. Mi nismo pokrivali, nismo bili kompaktni.</p><p><strong>Imamo li razloga biti zabrinuti poslije ovakve utakmice u kontekstu budućnosti reprezentacije?</strong></p><p>- Ja sam optimist, ne možemo suditi nakon jedne-dvije utakmice. Nisam pesimist, uvijek ću biti optimist. Mi imamo dobre igrače.</p><p><strong>Zamjerate li nešto sebi u pripremi utakmice?</strong></p><p>- Ja sam odgovoran za rezultat, sve sam ja odlučio. Vodio sam cijelu priču. Mogao sam reći Luki, Rakitiću, Vrsaljku, Brozoviću i Perišiću igrajte i gotovo i ja skinem sa sebe tu odgovornost, ali ako sam ja tim drugim igračima dao podršku onda tražim od njih da se ne boje uzeti odgovornost. Kad se je ne bojim uzeti rizik, onda ne bi trebali ni oni, ali što je tu je. Shvaćam sve. Idemo dalje, korak po korak. Puno je novih stvari, ali bit će to dobro.</p><p><strong>Mlađe igrače je ovo jako pogodilo, ali stariji su preuzeli odgovornost.</strong></p><p>- Peh mladih igrača da dobiju šanse u ovakvim utakmicama da to nije Malta već <strong>Francuzi i Portugalci</strong>, ali opet ako hoćeš postati pravi igrač u reprezentaciji. Moraš igrati ovakve utakmice. Da se vidi gdje smo i što smo.</p><p><strong>U utorak navečer nas čeka Francuska.</strong></p><p>- Ova će utakmica djelovati na nas, ali moramo pokušati popraviti što možemo, pokazati da je ovo bio samo loš dan.</p><p>Ljetos je izjavio da će biti izbornik dok god bude rezultata, mogu li na njega utjecati rezultati u Ligi nacija?</p><p>- Ovo u Ligi nacija ne može utjecati, naš cilj je Europsko prvenstvo.</p><p><strong>Šime Vrsaljko vratio se u Atletico.</strong></p><p>- Nije stigao u Pariz s nama, nije spreman. Bio bi preveliki rizik da igra. On se vratio u Madrid. Veliki je pomak što je uopće bio s nama, još smo se u Zagrebu dogovorili da će se nakon Portugala vratiti u klub.</p><p><strong>Kako parirati svjetskim prvacima?</strong></p><p>- Ne znam koliko se promijenio odnos snaga u odnosu na finale u <strong>Moskvi</strong>. Nadam se da ćemo popraviti loš dojam. Više trčati, zapali su nas svjetski i europski prvaci. To je peh. Francuzi igraču drugačije nego Portugal. Imaju tranziciju dobru, brzo otvaranje i to je ono što moramo spriječiti. Gledamo sebe. Ništa me neće pokolebati u poslu i radu. Znam što mi je cilj, da kroz Ligu nacija izvučem maksimum iz igrača. Da izvučem ono što mogu i da onda znam koga ću zvati i koga neću zvati.</p><p><strong>Promjena u sastavu će sigurno biti.</strong></p><p>- Imamo i nekih problema s ozljedama, par stvari ćemo promijeniti u sastavu. Nekim igračima još dati šansu. Da više ne lutamo, da nismo u zabludama. Da vidimo tko može odgovoriti zahtjevima reprezentacije. Zahtijevam odgovornost da odigramo dobro, ali onaj tko to ne može pratiti i biti odgovoran, jasno je da neće biti tu. Imali smo sastanak jučer rekao sam im što je bilo loše, da nije bilo agresije. To je ono što im zamjeram.</p>