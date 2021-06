Otvaranje Eura i utakmica protiv Engleske sve je bliže, a izbornik Dalić ima još malo da odluči kojih će 11 poslati na teren u Londonu. Pričalo se kako će uvijek igrati samo oni najspremniji, no teško je reći hoće li tako biti i ovaj put jer ima nekoliko 'vatrenih' koji možda i nisu na 100%.

- To je problem. Neki su igrači došli s tek zaliječenim ozljedama i nisu određeno vrijeme igrali u klubu. Tu mislim i na Vlašića. Situacija je nezgodna, nismo svi sto posto u naponu snage kao što smo bili prije tri godine. To je evidentno i moramo sve učiniti da to prebrodimo. Trebamo naći način kako to riješiti. Ponavljam, kad si nemoćan, tada si nervozan. To nam je obveza svesti na minimum - rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije za Sportske novosti.

U posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Belgije, Hrvatska je u Bruxellesu izgubila 1-0 (1-0). Dalić ističe da mora izvući pouke iz tog susreta te kako zna da nećemo stvarati puno prilika za golove, ali da ih moramo znati iskoristiti. Također, neke stvari morat će riješiti iza zatvorenih vrata.

- Radi se o tome da smo nekoliko puta upali u nepotrebnu nervozu. Nema razloga ni za kakvu nervozu na terenu, ali znam zašto se to događa. Nervozan si kad izgubiš moć, kad nemaš više snage. Tada ti sve smeta. Ne želim da se to ponavlja jer kad krene - u problemima smo. To moramo svesti na najmanju moguću mjeru. Iako razumijem igrače jer kad si nemoćan, kad snaga okopni, nisi u stanju napraviti što bi htio i prorade živci. To se ne smije pojavljivati jer s time sve ide u krivom smjeru - kaže Dalić.

Jedan od igrača koji bi mogao pronaći svoje mjesto na Wembleyju nakon svega je i mladi Joško Gvardiol.

- U jednom poluvremenu koliko je igrao pokazao je da na njega mogu najozbiljnije računati. S te strane vidio sam što sam htio i znao. On ima kvalitetu, s pravom je s nama, potvrdio je da može. Kroz koji dan ću odlučiti - govori Dalić za SN.

Neki od reprezentativaca očekivali su da će naći svoje mjesto u prvih 11, ali trenutno tamo nisu bili...

- Ne primjećujem to i toga ne smije biti. Rekao sam da svatko ima pravo na svoje mišljenje i stav, ali ja odgovaram. Tko god misli drugačije, mogao je ići kući već prije pet dana. Svaki mora prihvatiti ono što od njega tražim. Ako nije spreman biti i 26. igrač, bude li to trebalo, neka ide doma - zaključio je Dalić.