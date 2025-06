Dalić: Vrijeme je da Hrvatska izbori veliko natjecanje bez drame u posljednjoj utakmici!

Hrvatska nogometna reprezentacija deklasirala je Češku 5-1 u drugoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Golove u visokoj pobjedi 'vatrenih' zabili su dvostruki strijelac Andrej Kramarić, Luka Modrić, Ivan Perišić i Ante Budimir, dok je Tomaš Souček dao nadu gostima golom za izjednačenje u 58. minuti.

Izbornik Zlatko Dalić bio je zadovoljan nakon utakmice...

- Hvala publici, čestitke igračima koji su odigrali ovakve dvije utakmice i pokazali ovakvu posvećenost Hrvatskoj tijekom deset dana ovog okupljanja, nakon duge sezone. Ovo je bio veliki rezultat, 5-1 je velika pobjeda, drago mi je što su skoro svi upisali minute. Žao mi je jer nije bilo Fruka, ali mi je drago jer je Vušković debitirao. Kada izgubimo, onda je izbornik glup, a odličan je kada pobjedimo - rekao je Dalić za Novu TV nakon utakmice i nastavio...

Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Imali smo taktičkih zamisli, htjeli smo da Pašalić zablokira Coufala na početku utakmicu. Kasnije smo ih zamijenili i Ivan se vratio na svoju poziciju, na kojoj je bio sjajan. Odlični su bili i stoperi, fantastični su bili s loptom u nogama i u fazi obrane. Livaković skoro nije imao posla.

Za kraj je Dalić postavio konkretan cilj, iako to nije u njegovim uobičajenim manirama.

- To je taj odnos ovih igrača, atmosfera je sjajna i ona nas drži. To je priča koja traje i hvala Bogu što traje. Ako Bog da, potrajat će do SAD-a. Bilo bi vrijeme da riješimo kvalifikacije prije zadnje utakmice! - poručio je izbornik.