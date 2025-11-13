Dalića pitali boji li se otkaza: Ne gledam sebe, nadam se pobjedi

Znaju što rade, ali igramo kod kuće, rekao je Zlatko Dalić uoči utakmice hrvatske nogometne reprezentacije i Farskih Otoka, koja je na rasporedu u petak od 20.45 sati u Rijeci. ''Vatreni'' su praktički osigurali kartu za Svjetsko prvenstvo 2026., a iza našeg sljedećeg protivnika su povijesne kvalifikacije, koje im možda neće biti dovoljne za plasman u doigravanje jer ima bod manje od drugoplasirane Češke, koja ima i lakšeg protivnika (Gibraltar).

Izbornik Dalić u četvrtak je najavio utakmicu i istaknuo kako nema prostora za kalkulacije.

- Poštujemo svakog protivnika, treba cijeniti 12 bodova, iza Farskih Otoka je povijesni kvalifikacijski ciklus. Riječ je o nezgodnom protivniku koji nam je u prvoj utakmici stvorio jako puno problema, nećemo ih shvatiti olako, nezgodan su protivnik, ali naš je cilj plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Idemo punim gasom - istaknuo je i sjetio se prve utakmice u Torshavnu.

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Tada nisam bio sretan igrom, ali kad sam vidio da su Crna Gora i Češka izgubili, bio sam sretan.

S osmijehom je odgovorio na pitanje hoće li dobiti otkaz ako izgubi od Farskih Otoka...

- Nadam se da neću - rekao je i otkrio kakav je 'zdravstveni karton' reprezentacije.

- Erlić se oporavio, svi su u konkurenciji. Neće bit Erlić spreman za Farske otoke, ali hoće za Crnu Goru. Svi koji su tu, su u konkurenciji.

Varaždin: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Dalić je nominiran za trenera godine, ali nije htio sebe isticati.

- Mi smo uspjeli sve ovo napraviti kao momčad. Ne gledam sebe, drago mi je što sam u konkurenciji za nagradu, ali da nije igrača i momčadi, ne bi bilo ni toga. Zajedništvo, ekipa, tim - zaključio je.