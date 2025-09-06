Obavijesti

POBJEDA, ALI... PLUS+

Dalića su naljutili neki igrači! Čim izbornik priča o pristupu, znači da će pojedinci biti u kazni

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Zlatko Dalić prozvao je igrače zbog slabijeg voljnog momenta. I tu je bio u pravu, takve su stvari u reprezentaciji nedopustive. A ako se neki muče protiv Farskih Otoka, kako misle pomoći 'vatrenima' na Mundijalu!?

Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je još jednu pobjedu na putu prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalić su slavili kod Farskih Otoka 1-0, ali rijetki se u našoj ekspediciji iz Torshavna vraćaju s osmijehom na licu. To imaju pravo biti tek debitanti Fruk i Smolčić koji će zauvijek pamtiti gostovanje na samom sjeveru Europe.

