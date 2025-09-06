Zlatko Dalić prozvao je igrače zbog slabijeg voljnog momenta. I tu je bio u pravu, takve su stvari u reprezentaciji nedopustive. A ako se neki muče protiv Farskih Otoka, kako misle pomoći 'vatrenima' na Mundijalu!?
POBJEDA, ALI... PLUS+
Dalića su naljutili neki igrači! Čim izbornik priča o pristupu, znači da će pojedinci biti u kazni
Hrvatska nogometna reprezentacija upisala je još jednu pobjedu na putu prema Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalić su slavili kod Farskih Otoka 1-0, ali rijetki se u našoj ekspediciji iz Torshavna vraćaju s osmijehom na licu. To imaju pravo biti tek debitanti Fruk i Smolčić koji će zauvijek pamtiti gostovanje na samom sjeveru Europe.
