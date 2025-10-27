Obavijesti

Sport

Komentari 2
ANALIZA POPISA PLUS+

Dalićev rez uoči SP-a. Nekim je igračima ovo poziv na buđenje

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Dalićev rez uoči SP-a. Nekim je igračima ovo poziv na buđenje
Zagreb: Hrvatska nogometna reprezentacija na treningu u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dalić objavio popis za kvalifikacije: povratak Stanišića, Vlašića i Matanovića! Baturina i Majer izostavljeni zbog manje minutaže. Napeta borba za napadačke pozicije među "vatrenima"

Zlatko Dalić objavio je popis od 24 igrača za završnicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Hrvatska će 14. studenoga na riječkoj Rujevici ugostiti Farske Otoke, a tri dana kasnije posljednji kvalifikacijski dvoboj skupine odigrati kod Crne Gore u Podgorici. I prilično smo sigurni, "vatreni" će sredinom studenoga i službeno osigurati nastup na još jednom velikom natjecanju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice
PROVOKATIVNA LINDSEY

FOTO Bolje barata skijama nego haljinom. Provirile su joj gaćice

Lindsey Vonn na dodjeli nagrada ESPY prošlog ljeta pojavila se u haljini dubokog proreza koja je baš nije slušala. Prošle se godine vratila natjecateljskom skijanju nakon uklanjanja dijela kosti iz koljena
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Pogibije poznatih nogometaša: Dinamova legenda, 'vatreni' koji je stradao uoči vjenčanja...
FOTO: TRAGEDIJE U PROMETU

Pogibije poznatih nogometaša: Dinamova legenda, 'vatreni' koji je stradao uoči vjenčanja...

Diogo Jota samo je jedan u nizu poznatih nogometaša čiji je život završio u prometnoj nesreći. Neki su stradali na putu na utakmicu u avionu, drugi u automobilu. Prisjetili smo se tragedija u kojima su stradavali i Hrvati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025