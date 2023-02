Dalićeva pljuska Fifi: To još nije nitko napravio, a u bojkotu mu se pridružio i Cristiano Ronaldo!

Prje pet godina napravio je to Antoine Griezmann. Došao je na dodjelu Fifine nagrade The Best, ondje morao čestitati Luki Modriću i Cristianu Ronaldu pa ispalio:

- Kad sam čuo da nisam osvojio Zlatnu loptu, bolje da mi niste bili u blizini dva dana, haha! Osvojio sam Europsku ligu i Svjetsko prvenstvo, ne znam što sam još morao učiniti.

I Didier Deschamps snebivao se što se na pozornici nisu našli Mbappe, Griezmann ili neki njegov pulen nego Hrvat. Kojeg su pobijedili u finalu. Cijeli je svijet uživao jer je Modrić prekinuo desetogodišnju dominaciju Ronalda i Messija, ali Francuzi su se naljutili.

Realovci umjesto u Parizu bili u - igraonici

Koju godinu ranije Bayern je bojkotirao izbor i nije poslao svoje igrače na svečanost jer mu je bila puna kapa baš tog prebacivanja nagrade od Messija Ronaldu i natrag. Nezasluženog, smatrali su. Isto je ove godine napravio Real Madrid. Zbog toga što Fifa i sindikat nogometaša FIFPro nisu Viniciusa Juniora uvrstili u najbolju momčad godine, Carlo Ancelotti zabranio je svojim igračima dolazak na dodjelu.

Foto: Sebastian El-Saqqa/DPA

Zato se u Parizu nije pojavio Luka Modrić da još jednom, šesti put, stane uz rame s ostalim junacima nogometne godine kao član najboljih 11. Umjesto toga, realovci su se zabavljali u igraonici na proslavi rođendana Valverdeova sina.

No nikad se nije dogodilo da izbornik neke velike, top reprezentacije odbije glasovati! Zlatko Dalić prvi je odlučio na takav način poslati poruku Fifi. Nije sporno da izbornici, kapetani i novinari biraju, ali uži popis kandidata sastavlja Fifina stručna komisija. Sastavljena od bivših igrača i trenera. I taj je popis vrlo, vrlo dvojben.

Nitko nema rezultate kao Dalić

- Razočaran sam odnosom Fife prema hrvatskoj reprezentaciji jer smo zaslužili veće poštovanje za rezultate koje smo proteklih godina postigli. Jedini smo prošle godine bili među četiri na Svjetskom prvenstvu i u Ligi naciji. Šokirali smo cijeli svijet pobjedom protiv najveće svjetske reprezentacije, Brazila, jedini uz Francuze imamo dvije medalje s dva zadnja SP-a, pobijedili smo Francusku u Parizu, Dansku u Kopenhagenu, izbacili Brazil i Belgiju sa SP-a, u 23 utakmice nakon Eura izgubili smo samo dva puta - rekao je Dalić i nastavio:

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

- Usprkos tomu, na popisu 14 kandidata za najboljeg igrača svijeta je samo sjajni Modrić. Gdje su Hrvati? Zar tu nije bilo mjesta za Matea Kovačića, koji je postao svjetski klupski prvak i igrao briljantno na SP-u? Nije bilo mjesta za Gvardiola, koji je po većini izbora bio i među najboljih 11 na SP-u i u Bundesligi? Zar Livaković nije zaslužio biti ni među pet kandidata za najboljega golmana nakon svega što je napravio na SP-u?

Modrić četvrti, iza Messija, Mbappea i Benzeme

Luka Modrić završio je na četvrtom mjestu u izboru za najboljeg igrača svijeta iza Lionela Messija, Kyliana Mbappea i Karima Benzeme. Šesti je put izabran u najbolju momčad svijeta po izboru nogometaša. No Hrvati nisu bili nominirani ni za jednu individualnu kategoriju. A prednost je pred Dalićem dobio i Walid Regragui, izbornik Maroka.

- Među pet predloženih trenera su i tri izbornika, ali niti jedan od njih nije izborio i finalni turnir Lige nacija i medalju na SP-u. Uz veliko poštovanje prema uspjehu Maroka i njihovom izborniku, u dva međusobna susreta Hrvatska ima remi i pobjedu.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Fifa je petoricom najboljih trenera godine proglasila argentinskog izbornika Lionela Scalonija, francuskog izbornika Didiera Deschampsa, marokanskog Walida Regraguija te trenere Reala Carla Ancelottija i Manchester Cityja Pepa Guardiolu. Po kojem su kriteriju Regragui i Guardiola ispred Dalića, valjda nikome nije jasno...

No, Fifa je i nakon SP-a i na The Best ceremoniji sve pojediančne nagrade dala Argentincima.

'A gdje su Livaković, Gvardiol...?'

- I po brojkama i po dojmu Dominik je zaslužio biti najbolji golman SP-a, a Joško najbolji mladi igrač SP-a. Doživljavam sve to kao manjak poštovanja, a koji sam doživio i u odabiru termina naših utakmica (žalio se što je Hrvatska morala igrati u 13 sati pom lokalnom vremenu, nap. a.), pa i kvaliteti suđenja koje smo imali tijekom SP-a, posebno u polufinalnoj utakmici. Naša je reprezentacija i igrama i ponašanjem na terenu i izvan njega zaslužila više poštovanja, istog poštovanja koje mi iz utakmice u utakmicu pokazujemo prema našim protivnicima - tvrdi Dalić uz zaključak:

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Da engleski, brazilski, španjolski, njemački ili talijanski igrači i treneri postižu rezultate poput nas, bili bi itekako zastupljeni u svim izborima. Želim više respekta za nas, za našu reprezentaciju, za naše igrače, pa i za sebe, jer smo s dvije medalje apsolutna svjetska senzacija. Fifa bi nas trebala više promovirati jer smo pokazali da jedna mala zemlja može konkurirati najvećima, a što je najljepša reklama za nogomet u cijelom svijetu. Zbog svega navedenoga, odlučio sam kako ove godine neću sudjelovati u izboru.

Dalić je nedvojbeno pokazao zube Fifi. Čak joj i opalio pljusku. Zajedno s Cristianom Ronaldom, koji je također ove godine odbio glasovati - pa je to uime portugalskog kapetana napravio Pepe - ali on zbog čiste taštine. Jer ni njega, kao ni Kovačića, Gvardiola, Livakovića..., nije bilo na završnom popisu igrača za koje su izbornici, kapetani i novinari smjeli glasovati.

Kandidati za Fifinu nagradu The Best 2022.

Fifini čelnici nisu pustili suzu zbog Dalićeva bojkota, ali neće mu se ni rugati. Primljeno na znanje. A valjda neće zbog toga ni slati suce 'egzekutore' na utakmice "vatrenih".

