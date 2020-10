Tko je sljedeći? Od SP-a Dalić je isprobao čak 43 nogometaša...

<p>Hrvatska nogometna reprezentacija u Rusiji je 2018. godine doživjela najsretnije trenutke u svojoj povijesti. Izabranici Zlatka Dalića stigli su do finala svjetskog prvenstva, ostvarili rezultat koji će hrvatski nogomet zauvijek pamtiti. I da, veliko je pitanje hoće li takav uspjeh naši nogometaši više ikada doživjeti, kamoli ga i nadmašiti. Teško, jako teško...</p><p>No, već samo par dana poslije ruskog srebra, pa i veličanstvenog dočeka diljem Lijepe naše, hrvatski je izbornik započeo potragu za novim 'vatrenima'. Poslije tog Mundijala od reprezentacije su se službeno oprostili Subašić, Ćorluka i Mandžukić, u kockastom dresu više nikada nije zaigrao ni Strinić, a još tijekom cjelokupne ruske avanture od reprezentacije se, na već poznat način, 'oprostio' i Nikola Kalinić.</p><p>Zlatko Dalić nije mogao dugo uživati u povijesnom trijumfu 'vatrenih', već je manje od dva mjeseca kasnije s Hrvatskom morao na dva teška ispita, u Portugal (1-1) i Španjolsku (0-6). Već u rujnu 2018. godine, hrvatski je izbornik protiv dvije nogometne velesile isprobao brojne igrače (Barišić, Mitrović, Livaja, Milić, Pašalić, Santini, Čop, Rog) koji nisu bili u Rusiji. Sve s jasnim ciljem, prošiti igrački kadar 'vatrenih'.</p><p>Hrvatska je od Rusije do danas, u tih 823 dana, odigrala 21 utakmicu, a tu upisala 10 pobjeda, četiri remija i čak sedam poraza. Sve uz gol-razliku 35-35. Da, Hrvatska je u tom razdoblju gubila od Španjolske (6-0), Engleske (2-1), Mađarske (2-1), Tunisa (2-1), Portugala (4-1) i dvaput Francuske (4-2, 2-1). Rezultatski taj period ne izgleda bajno, 'vatreni' su od Rusije do danas skupili tek 47% pobjeda. Malo, nikako u rangu svjetskih viceprvaka.</p><p>No, Zlatko Dalić nije, niti još odustaje od svog prvotnog plana, potrazi za pojedincima koji će pojačati 'vatreni' kadar u bližoj (ali i daljnjoj budućnosti). I bez obzira na brojne poraze, pa i manjak kvalitetnih rezultata, 'šef' je to odradio sjajno. I temeljito. Zlatko Dalić je u 21. utakmici poslije Rusije koristio usluge čak 43 nogometaša, isprobao je 'sve i svašta', sve s ciljem kako bi dobio nekolicinu imena koji bi mogli biti nasljednici Subašića, Ćorluke ili Mandžukića. A je li to naš izbornik dobro napravio, procijenite sami...</p><p>Hrvatska se protiv Francuske istakla s nekolicinom igrača koji nisu bili u Rusiji, koji su pronađeni u dodatnoj selekciji ili kroz pomlađivanje reprezentacije. A Hrvatska danas ima Bornu Barišića, Domagoja Bradarića, Nikolu Vlašića, Josipa Brekala, Marija Pašalića i Brunu Petkovića koji nisu osjetili slast ruskog srebra. Tu su još reprezentativci poput Uremovića, Melnjaka ili Budimira kojih do prije dvije godine 'nije bilo na mapi'. </p><p>Da, bilo je tu lutanja, bilo puno eksperimentiranja, pa čak i promašaja. Zlatko Dalić je najviše muku mučio s bočnim igračima, Strinića i Pivarića odavno nema u reprezentaciji, Vrsaljko je dugo ozlijeđen, a Jedvaj se nikako nije isprofilirao kao njegova zamjena. Hrvatski izbornik tako je desnog beka tražio u Bartolecu, Jedvaju, Juranoviću, pa čak i u Vidi i Brekalu, a na kraju ga (barem za sada) pronašao u Filipu Uremoviću.</p><p>Potraga za lijevom bokom bila je još i opsežnija, tu su priliku dobivali Barišić, Leovac, Melnjak, Milić, a sada se 'priprema teren' i za mladog Domagoja Bradarića. S razlogom, on je sigurno 'taj', sadašnjost i budućnost 'vatrenih'. Lutanja je bilo svuda, u napadu su zaigrali Čop, Santini i Livaja, na kraju se na toj poziciji pojavio i zadržao Bruno Petković.</p><p>Zlatko Dalić je poslije Rusije koristio 43 igrača, a to su: Badelj, Barišić, Bartolec, Benković, D. Bradarić, F. Bradarić, Brekalo, Brozović, Budimir, Caktaš, Čop, Ćaleta-Car, Halilović, Jedvaj, Juranović, Kalinić, Kovačić, Kramarić, Leovac, Livaja, Livaković, Lovren, Melnjak, Mitrović, Milić, Modrić, Oršić, Pašalić, Perić, Perišić, Petković, Pivarić, Pjaca, Rakitić, Rebić, Rog, Santini, Sluga, Škorić, Uremović, Vida, Vlašić i Vrsaljko.</p><p>Sasvim smo sigurno, to do Europskog prvenstva i neće biti konačna brojka, uz aktualne reprezentativce Grbića i Čolaka, Zlatko Dalić razmišlja o Marinu Pongračiću, Tomi Bašiću, Filipu Krovinoviću, a možda do sljedećeg ljeta prigodu dobije i netko iz U-21 reprezentacije koja također uspješno korača prema Euru. </p>