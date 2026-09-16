DALIĆEVA UAE LEGIJA STRANACA Srbin iz Vukovara, Argentinac, Ganac, Gvinejac i 8 Brazilaca

Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić (59) prije mjesec dana dobio je posao u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te je preuzeo njihovu reprezentaciju, a sad je objavio prvi popis otkad je preuzeo tu dužnost. Dalić je sastavio popis od 26 igrača, na kojem se našlo i ime jednog igrača iz regije.

Riječ je o Saši Ivkoviću, 33-godišnjem stoperu rođenom u Vukovaru, koji je prije bio mladi reprezentativac Srbije i igrač Partizana. Međutim, Ivković nikad u karijeri nije nosio dres seniorske reprezentacije Srbije, a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima već je sedam godina. Igra za Al-Wasl.

Ivković je u međuvremenu dobio državljanstvo UAE-a te je već igrao za njihovu reprezentaciju. Od 2025. sakupio je osam nastupa te postigao gol u prijateljskoj utakmici protiv Sirije. No nije Ivković jedini naturalizirani igrač na Dalićevu popisu. Štoviše, ima čak osam Brazilaca, i to mahom nogometaša u naponu snage, koji su još kao tinejdžeri došli igrati u UAE. Tu su još Portugalac, Tunižanin, Marokanac, Argentinac, Ganac, Gvinejac...

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Lucas Pimenta (26) vrijedi dva i pol milijuna eura i nastupa za Al-Wahdu. Prošao je školu Botafoga, a za UAE već je sakupio 16 nastupa. Jedan je od najbržih stopera na svijetu, jednom prilikom izmjerili su mu 36,1 km/h. Brzina je to koje se ne bi posramili ni neki bekovi i krilni napadači.

Premijerni poziv u selekciju UAE-a dobio je Brazilac Yuri Cesar (26). Krilni napadač prošao je školu Flamenga pa 2020. prešao u Al-Wahdu, čiji je član i danas. Priliku za debi u dresu UAE-a imat će i brazilski bek Erik de Menezes (25). Prošao je školu Internacionala pa 2020. prešao u Al-Ain, u kojem je i danas...

A najveća je faca u reprezentaciji Fabio Lima (33). Ovaj rođeni Brazilac za Emirate je odigrao 41 utakmicu i zabio 21 gol. U UAE došao je još 2014., a otad karijeru ovog vrsnog fantazista prate kontroverze. U Emiratima je tih godina svaki klub iz elitnog ranga smio imati samo četiri stranca, od toga jednog iz Azije ili Australije.

Navodno je Limi menadžer nabavio krivotvorenu uzbekistansku putovnicu i tako su ga registrirali u klubu. Slučaj su rivalski klubovi prijavili savezu, ali od te prijave nije bilo ništa. Poslije je Lima igrao s palestinskom putovnicom... Do danas nije razjašnjeno kako je do tih putovnica došao i jesu li krivotvorene.

Split: Susret Hrvatske i Portugala u UEFA Ligi nacija, 2024. | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prema neslužbenim, ali pouzdanim informacijama, koje su procurile u javnost, Dalićev novi ugovor jamči mu godišnju plaću od vrtoglavih pet milijuna eura. U taj iznos nisu uključeni potencijalni bonusi, koji bi mogli biti izdašni ostvari li zadane ciljeve, što njegovu zaradu čini jednom od najvećih u svijetu reprezentativnog nogometa. Ovim ugovorom ne samo da je postao najplaćeniji hrvatski nogometni trener svih vremena nego je višestruko nadmašio svoja primanja na klupi "vatrenih", gdje je, prema ranijim podacima, zarađivao oko 1,5 milijuna eura godišnje.

Zanimljivo je usporediti Dalićeva primanja s plaćama nekih drugih istaknutih izbornika. Primjerice, Lionel Scaloni, koji je s Argentinom osvojio naslov svjetskog prvaka 2022., zarađuje osjetno manje, oko tri milijuna eura godišnje. Svoj prvi službeni ispit na klupi UAE-a Zlatko Dalić imat će već 24. rujna, kad u okviru Zaljevskoga kupa u saudijskoj Džedi igra protiv Jemena. 