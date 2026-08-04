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Daliću se zakomplicirao posao? Još jedan Hrvat mu je najveća konkurencija za novu poziciju

Piše Issa Kralj,
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Daliću se zakomplicirao posao? Još jedan Hrvat mu je najveća konkurencija za novu poziciju
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SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Bivši izbornik 'vatrenih' mogao bi otići put Azije, Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Južne Koreje gdje ga žele.

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Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon što se oprostio od klupe 'vatrenih' otkrio je kako vrlo blizu novom izborničkom poslu. Dalića navodno vide kao kandidata za preuzimanje Saudijske Arabije, ali situacija se sada malo zakomplicirala. 

U priči se pojavio još jedan hrvatski trener, Vladimir Petković koji je nakon Svjetskog prvenstva odstupio sa izborničkog mjesta reprezentacije Alžira. Navodno je upravo Petković jedan od glavnih kandidata za preuzimanje reprezentacije Saudijske Arabije te bi eventualnim dogovorom mogao zatvoriti vrata Daliću, javlja Gradimir Đukarić iz Sportskih novosti. 

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Koliko je izvjesno da Dalić neće preuzeti klubu Saudijske Arabije ostaje vidjeti, ali čini se da nema ni previše razloga za zabrinutost. Bivši izbornik 'vatrenih' mogao bi otići put Azije, Ujedinjenih Arapskih Emirata ili Južne Koreje gdje ga žele. 

- Prije svega, htio bih naglasiti kako rad u klubu ne dolazi u obzir. Kanim preuzeti neku reprezentaciju. Kako sada stvari stoje, najrealnija opcija je „dolje“ u Aziji. Zemlju bih vam zasad, ipak, prešutio - izjavio je Dalić nedavno u razgovoru s novinarom Ivom Mikuličinom iz Slobodne Dalmacije. 

Podsjetimo, Dalić je najuspješniji izbornik u hrvatskoj reprezentativnoj povijesti. S 'vatrenima' je osvojio tri medalje rebro iz Rusije 2018. na SP-u, broncu u Katru 2022. i drugo mjesto u Ligi nacija. Hrvatsku je vodio u 111 utakmica u kojima je ostvario 62 pobjede. 

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