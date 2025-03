Đalović najavio Jadranski derbi: 'Za titulu nam trebaju pobjede u nizu, protiv Hajduka - na glavu'

Rasprodan je stadion, idealna atmosfera za svakog igrača i mene kao trenera. Ići ćemo po pobjedu, kao i u svim utakmicama do kraja, iznad svih mogućnosti. Posebno uz naše navijače, probat ćemo napravit sve da se napravimo na prvo mjesto, započeo je o derbiju između Rijeke i Hajduka na Rujevici trener domaće momčadi Radomir Đalović.

Prije tri tjedna Rijeka je na Poljudu pobijedila Hajduk 3-1 u Kupu, a sad žele isto napraviti i u ligi. No, zdravstveni karton momčadi nije idealan. Čop je upitan, a ima tu i još nekoliko igrača za koje se neće znati mogu li zaigrati do same utakmice.

'Bili' stižu na krilima remija kod Dinama (2-2) i pobjede protiv Gorice (2-1), a Riječani staju pred navijače nakon što su remizirali u Gorici (0-0) te kod kuće protiv Šibenika (1-1).

- Utakmicu sa Šibenikom smo prvo analizirali, ostaje veliki žal što nismo pobijedili. Imamo derbi i želimo se jednim dijelom iskupiti i za to. Moji igrači su u 30 utakmica dosad pokazali da znaju reagirati, na Maksimiru i na Poljudu, vjerujem da će se vratiti i odigrati još bolje. Igramo protiv kvalitetnog protivnika, ali protiv protivnika kojeg smo prije dva tjedna na Poljudu pobijedili 3-1. Za neki dobar plasman u ligi trebat će nama, ali i drugima koji na to pretendiraju, pobjede u nizu - objasnio je Đalović.

U dvije ligaške utakmice ove sezone, Rijeka i Hajduk su remizirali - bilo je 2-2 u prosinačkom okršaju na Poljudu te 0-0 na Rujevici u rujnu prošle godine.

- Tad je bilo dosta prozivki o igri, a tu smo utakmicu taktički možda odigrali i najbolje. Hajduk nije kreirao ništa, mi smo krenuli izuzetno napadački. Vi bi sad rekli opet Fruk lažna devetka, a kad je zabio dva komada nitko o tome ne priča. Idemo na glavu pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti, a siguran sam da će to i oni napraviti - objasnio je trener Rijeke.

Utakmica 26. kola HNL-a između Rijeke i Hajduka na Rujevici na rasporedu je u nedjelju, 16. ožujka s početkom u 17 sati i 45 minuta.