Đalović: Rijeka bi bila dobra i simpatična da smo četvrti i ispali u Europi. Želimo trofeje!

U Kupu se samo gleda tko je prvak. Lani smo igrali finale, nitko se toga ne sjeća, poručio je trener Rijeke, Radomir Đalović, koji je najavio prvu utakmicu finala Hrvatskog kupa koja će se odigrati u srijedu (18 sati) u Koprivnici na stadionu Ivan Kušek Apaš, dok je uzvrat 29. svibnja u Rijeci.

Podsjetimo, Đalovićeva je momčad zadržala vodstvo u napetoj utrci za prvaka HNL-a minimalnom pobjedom (1-0) nad Šibenikom u 33. kolu HNL-a, ali potpuni fokus momčadi s Kvarnera sada nije na Dinamu, koji zaostaje jedan bod u ligi, već na nadolazeći ogled s "farmaceutima" za Rabuzinovo sunce.

- Sada nas ne zanima prvenstvo, nećemo ni pričati o tome na ovoj konferenciji. - poručio je Đalović na početku konferencije za javnost, a onda je nastavio...

- Borit ćemo se za trofej protiv ozbiljne momčadi. Cilj nam je osvojiti Kup i imamo izuzetnu šansu za to. Borimo se za dva trofeja, idemo po redu. Realno, bez Šibenika, ne bi bilo ni Hajduka. U Koprivnici ćemo se ponašati kao da se finale igra samo na jednu utakmicu. Umor nakon Šibenika? Nema umora, ne možeš biti umoran ako imaš povijesnu šansu. U nedjelju smo imali samo regeneracijski trening s momcima koji nisu igrali ni trenirali.

Đalović je nakon pobjede nad Šibenikom komentirao kako je to bilo "šampionsko izdanje". Sada je razjasnio taj komentar.

- To sam rekao jer smo pobjedu izvukli na karakter. Puno može biti razloga za lošu igru momčadi, od lošeg terena i vremena, do lošeg izdanja momčadi. Ali mi smo uzeli tri boda i to je najvažnije. Sigurno, u nekim situacijama nije bilo kako treba, ali igrači su se borili i dali sve. Ponekad vas to nagradi i najvažnije je što smo osvojili tri boda protiv momčadi kojoj su ulozi također bili veliki. - rekao je.

Utakmica s Hajdukom (nedjelja, 18.45 sati) ga, ističe, zasad ne zanima.

- Ne želim sada govoriti o nedjelji. Nama je najvažnija utakmica sa Slavenom. Igramo finale, a za dalje ćemo vidjeti. Svi dostupni igrači moraju razmišljati samo o Slavenu, tamo smo već izgubili utakmicu i imaju dobru momčad te trenera. Oni su se, kao, čuvali za finale Kupa. - rekao je Đalović, koji nije pretjerano komentirao Kovačevićeve rotacije uoči finala Kupa...

- To je njihovo (od Slaven Belupa, op. a.) pravo, oni su tako razmišljali, ne bih ulazio u te stvari niti je to moj posao. Očekujemo nabrijani, agresivni i odmorni Belupo, ali očekujem da moji momci budu isto takvi, još jači. Pričamo da Belupo ima želju, ne, mislim da mi moramo imati veću želju. Igramo finale Kupa. Tko zna hoćemo li u životu ikada svi igrati finale Kupa? - zapitao se Đalović.

A što trener Rijeke očekuje od Slavena...

- Pratili smo Belupo, znamo ih, igrali smo već tri puta s njima i još ćemo tri puta. Nema tajni, ni kod nas ni kod njih. Bit će agresivna momčad, gaji svoj stil, igra na svojem terenu i sigurno će htjeti ostvariti rezultat. Neće nas zavarati to što su u zadnje dvije utakmice primili devet golova. Imaju kvalitetu, ali opet kažem, mi trebamo gledati samo sebe, postaviti se kako treba i sad i u budućnosti.

Rijeka nije osvojila trofej od 2020. godine. Đalović je komentirao "krizno razdoblje" na Rujevici...

- Koliko prije toga, dok nije došao Mišković, nije bilo trofeja? 10 do 15 godina? Ne znam. Normalno da je pritisak i da želimo trofej. Rijeka je klub koji ima trofeje, koja je osvajala i koja to zna raditi. Cijelo vrijeme govorim da smo pritisak donijeli sami sebi. Da smo četvrti, izborili Europu, ispali, bilo bi ‘dobra Rijeka, simpatična, tu je, četvrta'. Sami smo si napravili pritisak što igrači igraju dobro, da su u finalu Kupa i da su dva kola prije kraja prvi na tablici. Pored svih stvari prije, prodaje igrača i svega. To je kvaliteta ovih igrača. Kakav pritisak? Sami su se doveli u ovu poziciju, trebaju uživati i dati svoj maksimum, hrabro, svaku iduću utakmicu, da daju sve od sebe, probaju napraviti što su započeli. Nema druge opcije nego pun gas. - zaključio je trener Rijeke.