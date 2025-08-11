Obavijesti

Sport

Komentari 0
UOČI SHELBOURNEA

Đalović: Za ovakve utakmice smo igrali prošle sezone. Prolaz bi bio kruna našeg uspjeha...

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Đalović: Za ovakve utakmice smo igrali prošle sezone. Prolaz bi bio kruna našeg uspjeha...
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Moramo još vidjeti s Majstorovićem, Radeljićem i Petrovičem koji vuku probleme od prije. Analizirali smo prvu utakmicu zajedno s igračima. Moramo ispraviti loše stvari, kazao je Radomir Đalović

Rijeka u utorak igra ključnu utakmicu dosadašnjeg dijela sezone. Na hrvatskog prvaka svaka europska utakmica je ključna jer može donijeti europski nogomet. Podsjetimo, kao prvaci imaju dva "padobrana". Jedan su već iskoristili kada su ispali od Ludogoreca iz kvalifikacija Lige prvaka, a sada su se našli u nezgodnoj situaciji jer su u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu izgubili od Shelbournea na Rujevici 2-1.

Razočaravajući je to rezultat s obzirom na to da je momčad Radomira Đalovića uoči susreta ušla kao veliki favorit. Sada ih čeka uzvrat u kojem će pokušati pokazati da je prošlotjedni susret bio samo jedan loš dan.

- Atmosfera u momčadi je bolja. Vidjet ćemo još kakva je situacija sa zdravljem igrača. Moramo još vidjeti s Majstorovićem, Radeljićem i Petrovičem koji vuku probleme od prije. Analizirali smo prvu utakmicu zajedno s igračima. Moramo ispraviti loše stvari. Moramo igrati bolje prema naprijed, biti organiziraniji, ulaziti u situacije jedan na jedan. Samo nam pobjeda igra i tako ćemo se postaviti. Moramo učiniti sve da, kako su oni nas pobijedili na Rujevici, mi to učinimo sutra njima - rekao je prije utakmice Đalović za klupske stranice.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Odgovorio je i kakav Shelbourne očekuje sutra.

- Oni će igrati isto kao na Rujevici, imaju rezultat i neće se otvoriti. Gledali smo njihove domaće utakmice. Imaju dobru atmosferu, pun stadion… Od igrača očekujem da se brzo adaptiraju i odgovore istom mjerom. Vidjeli ste da su oni u desetoj sekundi našem igraču izbili tri zuba. Zato se moramo što prije prilagoditi i učiniti sve što je moguće da prođemo - istaknuo je i dodao:

IRCI SU SPREMNI Trener Shelbournea uoči druge utakmice: 'Toni Fruk je vrhunski igrač, ali jedva čekamo početak'
Trener Shelbournea uoči druge utakmice: 'Toni Fruk je vrhunski igrač, ali jedva čekamo početak'

- Imamo utakmicu svaka tri dana, pokušavali smo odmarati neke igrače, podijeliti minutažu. Za ovo smo igrali prošle sezone. Nakon ogromnog uspjeha fali nam samo plasman u skupinu europskog natjecanja i tako da se nagradimo. Sitnice će odlučiti, a mi moramo biti pravi i bolji nego na Rujevici.

Prije utakmice izjavu za klupske stranice dao je i napadač Duje Čop.

- Ekipa je svjesna važnosti ove utakmice i umor ne može biti opravdanje. Znamo što nam treba i po što smo došli. Samo nam pobjeda igra, moramo od prve minute ući, ali pametno. Vidjeli smo da mogu biti opasni iz prekida, spremni smo i jedva čekamo. Moramo u utakmicu ući kako treba i povratiti samopouzdanje. Sigurno imamo kvalitetu, ja se ne bojim i vjerujem da ćemo sutra učiniti ono po što smo došli - kazao je napadač.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Coman ide kod Ronalda u Arabiju, saga oko Morate je sve bliže kraju...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Coman ide kod Ronalda u Arabiju, saga oko Morate je sve bliže kraju...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
VIDEO Hajduk - Gorica 2-0: Dva penala, dva gola! Benrahou i Šego srušili desetkovanu Goricu
NOVO SLAVLJE 'BILIH'

VIDEO Hajduk - Gorica 2-0: Dva penala, dva gola! Benrahou i Šego srušili desetkovanu Goricu

Hajduk je pred 25302 navijača stvorio brojne šanse u prvom dijelu pa u kratko vrijeme u nastavku dobio dva penala. Gorica se držala do crvenog kartona Durakovića, za Splićane je debitirao Raci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025