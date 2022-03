Dambrauskas će morati napasti Dinamo, kad će ako neće sada: Najslađe su pobjede na Poljudu

Do kraja prvenstva još je puno utakmica, no ako žele osvojiti naslov prvaka, igrači Hajduka to sutra moraju pokazati, moraju pobijediti Dinamo. S tri boda iz međusobnog ogleda približili bi se Dinamu na svega dva boda, dok bi ga eventualni poraz, o kome nitko na Poljudu niti ne razmišlja, odvojio od prvog mjesta na vjerojatno nedostižnih osam bodova. Remi bi zadržao postojeću bodovnu razliku, a to Hajduku nikako ne odgovara. Zbog toga Valdas Dambrauskas sutra mora zaigrati ofenzivno i na pobjedu. Kad će ako ne sutra, na svom Poljudu, pred preko 30.000 vjernih navijača.

- Idemo na pobjedu na Poljudu – kazao je na hrvatskom jeziku nakon press konferencije poslovično zatvoreni Dambrauskas.

Tijekom press konferencije ostavljao je dojam staloženog čovjeka koji jako dobro zna što ga čeka i koji vlada situacijom. Kao da iza njega nisu dva kiksa, poraz od Rijeke i remi u Puli.

Tjedan uoči derbija je uvijek najbolji za trenere, uoči velikih utakmica ne trebaš motivirati igrače, dapače, nekad moraš stišavati emocije da igrači ne izgore.

Kakva je situacija s Krovinovićem, hoće li on nastupiti?

- Krovinović je i dalje upitan, zadnja tri dana trenirao je s momčadi, jedna dan u punom intenzitetu, vidjet ćemo, sutra ću donijeti konačnu odluku.

Je li Dinamo opasniji sada kad su ispali iz Europe?

- Jesu li oni opasniji više ili manje ne želim komentirati. Mi moramo dati sve od sebe, moramo voditi računa o onome kako mi igramo i što mi želimo. Analizirali smo njihove dobre i loše strane, ali ključno je ono što ćemo mi napraviti sutra.

Nakon poraza od Rijeke promijenili ste momčad, hoćete li mijenjati momčad i nakon remija u Puli?

- Odgovor leži u pitanju. Neću vam otkriti početnu postavu, vidjet ćete je sutra. Jedno je sigurno, poslat ćemo na teren momčad koja ima najviše šansi za pobjedu. Imam više do 20 igrača i vjerujem da svaki od njih želi dati sve od sebe, znamo da će atmosfera biti posebna i ne očekujemo ništa manje od naše dobre utakmice.

Osjećate li pritisak, ovo je utakmica cijele sezone?

- Ne idem toliko daleko i neću ništa novo reći osim da je za nas svaka sljedeća utakmica ključna. I tako ćemo sve do kraja sezone igrati ključne utakmice, a i zadnja, finale kupa je ključna utakmica. Ključ uspjeha je da budeš koncentriran na svaki sljedeći trening i svaku sljedeću utakmicu. Odradili smo dobar tjedan, vjerujemo i očekujemo da ćemo pobijediti.

U javnosti se špekulira oko toga mogu li ili ne Livaja i Kalinić igrati skupa, kakvo je vaše mišljenje o tome?

- Ne slušam takve stvari, to je buka koja me ometa. Važno je ono što moji igrači, moj stožer i ja radimo, jer nitko ne zna što mi radimo i što se unutar momčadi događa, kako tko trenira i što mi od njega očekujemo. Karijere Livaje i Kalinića govore same za sebe, oni govore na terenu. Imamo sreću da imamo top kvalitetu igrača i oni će dati sve od sebe, oni žele jedino pobjede s Hajdukom, ništa manje od toga.

Što je bio razlog da protiv Istre i Rijeke ne izgledate jednako dobro u oba poluvremena?

- Vjerujem da ja imam odgovore, a ima ih i moja momčad. Ljudi smo, radimo pogreške, i ja, i igrači. Svaki poraz te nauči neku lekciju i iz nje izlaziš mudriji i pametniji. Ako smanjimo broj pogrešaka, vjerujem da ćemo vidjeti drugačiji pristup, taktičku izvedbu i utakmicu u cijelosti. Moramo biti bolji u oba poluvremena, ne u jednome.

U kakvom su fizičkom stanju igrači?

- Napravili smo jako dobar posao od starta do danas. Mogu vam otkriti i neke tajne, protiv Gorice je bila fizički najbolja utakmica Hajduka u zadnjih pet godina. Jako puno smo radili na tome kako unaprijediti momčad, imamo dosta individualnog pristupa, ali to je samo jedna komponenta. Ako želimo govoriti o fizici igrača, najboljem skoku ili u trčanju, to je jedno. Ali mi igramo nogomet, nogomet je više od same fizike. Zato nikad nisam zadovoljan, bez obzira na pobjede i dobre igre, to je proces koji traje i nikad ne prestaje. Momčadi koje imaju snagu i samopouzdanje i vjeruju u dugoročni cilj, postaju pobjednici. Vjerujem da je to put za Hajduk.

Sve su utakmice važne, ali je li ova ipak najvažnija?

- Za navijače je. Znamo što ona nosi, ali mi razmišljamo samo kako dobro odigrati i pobijediti. Ovo je najveća utakmica za navijače, igrači to isto osjećaju, žele igrati i uživaju u atmosferi, ali ja pričam o prilici. Prilike su tu da ih uzmete.

Je li vrijeme da Hajduk napokon pobjedi u derbiju na Poljudu?

- Najslađe su pobjede na Poljudu. No kad pobjeđujete u toj kanti su krv, znoj i suze, tu su i emocije i davanje svega od sebe za konačan cilj. Ali kad pobijediš kod kuće, kad osjetiš strast i energiju, onda je to sve...

Možete li prokomentirati plasman Rijeke u finale kupa?

- A što da komentiram o finalu koje je za dva mjeseca. Koncentracija je samo na sutrašnju utakmicu, o finalu kupa ćemo kad za to dođe vrijeme.