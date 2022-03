Dambrauskas: Livaja i Kalinić skupa nisu problem. I najveći prolaze kroz ovakva razdoblja

Nakon što su prosipali bodove u zadnja tri prvenstvena ogleda s Rijekom, Istrom i Dinamom te zabili svega dva gola i osvojili dva od devet mogućih bodova, Dambrauskasova momčad morala bi se trgnuti i vratiti na pobjednički kolosijek. Punih mjesec dana ne znaju za prvenstvenu pobjedu i ako im to ne pođe za rukom ni sutra protiv Lokomotive, vjerojatno bi se već sada oprostili od šampionskih ambicija i u nastavku sezone samo pripremali za finale kupa protiv Rijeke.

Imperativ pobjede pratit će ih i u svakom sljedećem ogledu u nastavku sezone, od sutrašnjeg protiv Lokomotive, koja je u proljetnom dijelu sezone u jako dobroj formi. U sedam ogleda uzimali su bodove i Dinamu i Osijeku, a poraženi su samo protiv Rijeke, i to tijesno, u susretu u kojem su bili u najmanju ruku ravnopravan suparnik tijekom većeg dijela susreta. Svjestan je toga i Dambrauskas, koji je pod velikim pritiskom javnosti koja želi vidjeti Livaju i Kalinića skupa u vršku napada, jer to vide kao problem neefikasnosti.

- Čak i u utakmicama u kojima nismo zabili gol igrali su skupa 30-ak minuta, što znači da to ne može biti problem. Čak i najveće momčadi prolaze ovakva razdoblja, mi radimo na završnici napada i pokušavamo izgledati što bolje. Čak i protiv Dinama imali smo dobre situacije koje se nisu pretvorile u prilike zbog loše odbijenih lopti, zbog loših dodavanja, loših odluka... To može biti zbog raznih utjecaja, zbog taktike, pritiska... Na nama je da nađemo lijek za to i vjerujem da ćemo sutra stvoriti više prilika i zabiti više golova. Za nas je malo dva gola iz tri utakmice nije naš zaštitni znak.

S tribina je dojam da s njih dva Hajduk dobro napada ali se ne brani dobro jer oni ostaju visoko, ostatak momčadi je nisko?

- Svjestan sam što se događa, svjestan sam diskusija i mišljenja, svatko ima mišljenje kako igrati, tko treba igrati... Smatram da ta mišljenja pokušavaju riješiti problem, ali po mom mišljenju a i po mišljenju kluba mi nemamo problem. Imamo dva fantastična igrača koji su igrali skupa svega par utakmica i moramo naći najbolji način da doprinose i u obrani i u napadu.

- Ako funkcioniraju dobro u napadu, moramo naći načina da funkcioniraju i u obrani. Sve momčadi modificiraju svoje planove igre kad im nedostaju lideri. I Dinamo je u zadnjoj utakmici čim je ušao Kalinić uveo još jednog obrambenog igrača, to govori da imamo veliko oruđe, samo moramo naći načina da ga iskoristimo. Sretan sam kako se on uklopio u svlačionicu, sad to moramo prenijeti i na teren. Da pobjeđujemo nitko se ne bi pitao mogu li oni skupa ili ne. Moramo nastaviti raditi i vjerovati u proces.

Sve se svelo na problem Livaja i Kalinić, ali imate vi i većih problema, recimo u veznom redu, jeste li radili na gradnji i tečnosti igre?

- U nogometu se momčad ne brani individualno, nego svi skupa, nije to posao samo dijela igrača, nego cijele momčadi. Za to treba vremena, Livaja i Kalinić su skupa svega par utakmica. Druge momčadi imaju igrače 2-3 godine skupa i oni se razumiju pogledom. Mi imamo rješenje i nije najvažnije pitanje mogu li oni skupa, nego da imamo igrače u najboljoj mogućoj formi, da su svi zdravi, a kad budemo svi zdravi i spremni, malo nas momčadi može zaustaviti.

Nakon pobjeda svi su vas hvalili, sada nakon loših utakmica vas kude. Osjećate li pritisak?

- Vjerujem da ono što se događalo u prošlim utakmicama ne utječe na ovo što će se događati sutra. Svaka sljedeća utakmica je najvažnija, mi smo radili na analizi, na ispravljanju naših nedostataka, imamo još deset utakmica i svaka sljedeća je najvažnija i ja ne idem dalje od toga. A i igrači su u tom raspoloženju, da moramo biti najbolji sutra a nakon toga ćemo razmišljati što i kako dalje. Ne razmišljamo o pritisku, nego o prilici. Kad gledate na ligu to je najbolje što se dogodilo hrvatskom nogometu, liga je uzbudljiva, svatko može pobijediti svakoga, gube se bodovi...

Imate li sve igrače na raspolaganju, hoće li Kalinić krenuti od početka?

- Nikad ne kažem tko će početi, a tko ne. Ostavite nešto i meni, inače nije interesantno. Nakon zadnje utakmice imali smo nekoliko zamjena zbog udaraca igrača, ali na sreću svi su sada dobro, osim Simića koji će početi trenirati od ponedjeljka. Ostali su zdravi i spremni za utakmicu.

Lokomotiva je pregazila Šibenik, jeste li gledali utakmicu?

- Nisam išao u Šibenik jer sam imao trening i karantenu uoči Dinama, ali naš šef skautske službe je bio i dobili smo vrlo dobar i iscrpan izvještaj. Što reći o njima. Da je početak sezone, rekao bih da su oni momčad koja može ući u top četiri momčadi lige. Stil, energija, entuzijazam njihove mlade momčadi je nešto posebno i treba imati respekt prema treneru i menadžmentu koji ih je tako posložio. To je momčad koja ima sjajnu energiju, imaju kvalitetne igrače u svim linijama i mi moramo biti fokusirani i na istom nivou kao protiv Dinama ako želimo uspjeh u toj utakmici. Moramo se pogledati u ogledalo i odigrati dobro kao protiv Dinama, dodatno ispraviti nedostatke iz tih utakmica.

Matematika kaže da ako pobijedite svih deset utakmica osvajate naslov prvaka, a svaki uspjeh kreće prvim korakom.

- Zato smo i koncentrirani samo na prvu utakmicu...

Nedavno ste kazali da je vaša momčad u kup utakmici istrčala više kilometara nego ijedna druga momčad Hajduka u zadnjih pet godina. Prije točno dvije godine Igor Tudor je izjavio da je njegov Hajduk u utakmici s Goricom i Osijekom trčao poput Top 5 klubova Serie A. Možete li nam otkriti koliko je vaša momčad pretrčala kilometara u tom kup ogledu?

- To je povjerljiv podatak, htio sam kazati da mi radimo i pratimo koliko želimo trčati, koliko od toga u sprintu, ubrzanju... Znamo koliko se trči u LP u HNL-u.... svaki tjedan dižemo te brojke i broj ponavljanja. To je naš cilj. Ako idemo u detalje, ukupno pretrčani kilometri nisu jedini kriterij, puno važnije od 112 ili 113 pretrčanih kilometara je koliko pretrči momčad u visokom intenzitetu, koliko u sprintu. Imamo jasnu viziju, a ovi podatci nam pomažu poput znakova na cesti, oni pomažu da se ne izgubimo. Ali ako pričamo o 112 - 113 kilometara, to i nije nešto posebno, u kvalifikacijama LP momčadi trče 118 - 120 km.