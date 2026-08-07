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POJAČAT ĆE OFENZIVU

Damir Mišković potvrdio novo pojačanje Rijeke: 'Danas dolazi, jako dugo smo ga skautirali'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Damir Mišković potvrdio novo pojačanje Rijeke: 'Danas dolazi, jako dugo smo ga skautirali'
Rijeka: Gosti u loži tijekom susreta Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Kabadayi je nogometno odrastao u Bayernovoj akademiji, gdje je pripadao jednoj od talentiranijih generacija. U mlađim kategorijama dijelio je svlačionicu s Musialom, Vidovićem i Tillmanom

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Rijeka bi uskoro trebala dobiti novo pojačanje na krilnim pozicijama. Yusuf Kabadayi (22), nogometaš Augsburga i nekadašnji član Bayernovе akademije, nalazi se pred dolaskom na Rujevicu, a transfer je potvrdio predsjednik Rijeke Damir Mišković za portal Torpedo.

Riječani već neko vrijeme traže rješenje na krilnim pozicijama, a Kabadayija su pratili duže razdoblje. Pregovori s njemačkim klubom nisu išli jednostavno, premda je Rijeka s igračem ranije postigla dogovor.

- Danas će doći krilo. Razgovaramo već mjesec dana. Nije do njega, s njim smo se dogovorili davno. S klubom nije bilo lako, ali došli smo do onoga što smo htjeli. Sigurno da je to odličan igrač. Skautirali smo ga dugo, ali imali smo nekih problema. Sada se treba pokazati na terenu - rekao je Mišković.

Fenerbahce v Gaziantep - Turkish Super League
Foto: IMAGO/Seskimphoto/IMAGOSPORT

Kabadayi je nogometno odrastao u Bayernovoj akademiji, gdje je pripadao jednoj od talentiranijih generacija. U mlađim kategorijama minhenskog kluba dijelio je svlačionicu s Jamalom Musialom, Gabrielom Vidovićem i Malikom Tillmanom. Prije dvije godine Augsburg ga je doveo za 900.000 eura. Za njemačkog prvoligaša upisao je pet bundesligaških nastupa i zabio jedan gol, u pobjedi 3-1 protiv St. Paulija. Za taj mu je gol asistirao hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić.

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Njegov razvoj potom je usporila ozljeda koljena, a prošlu sezonu proveo je na posudbi u turskom Gaziantepu, gdje je dobio više prilika i skupljao iskustvo u Süper Ligi. Kabadayi ima njemačko i tursko državljanstvo, a nastupao je i za mlađe reprezentacije obiju država. Najprije je igrao za turske selekcije do 15 i 16 godina, a potom je predstavljao Njemačku u uzrastima do 18, 19 i 20 godina.

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