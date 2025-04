Dan HNL derbija koji će odlučiti puno toga! Rijeka na Maksimiru nije pobijedila 1243 dana...

Ne zna ni sam kako, ali Dinamo je još živ u utrci za naslov prvaka. Igra jednu od najlošijih sezona u novijoj povijesti kluba, no konkurenti ga drže na životu. Ipak, ne zadugo, morat će 'modri' i nešto sami zaslužiti, a možda i ključnu utakmicu sezone igraju večeras od 18.45 sati na Maksimiru (MAXSport 1), gdje će ugostiti Rijeku u 32. kolu HNL-a.

Pokretanje videa... 01:39 HNK Gorica vs GNK Dinamo Zagreb 1:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Ove sezone još nisu pobijedili momčad Radomira Đalovića (dva remija i poraz), zadnji put su to napravili u svibnju prošle godine u finalu Kupa. Sandro Perković neće moći računati na Stefana Ristovskog i Arijana Ademija, upitan je i nastup Brune Petkovića koji je propustio zadnje dvije utakmice. Prvo je u pitanju bila nova nelagoda u pubičnoj kosti, ozljeda koja ga je odvojila od terena na četiri mjeseca, a onda se nadovezala i viroza.

Zagreb: GNK Dinamo i NK Osijek u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dvoboj je to koji će odrediti njihove šampionske ambicije ove sezone, ali morat će 'modri' malo i pripaziti jer petorici prvotimaca (Baturina, Franjić, Mišić, Pierre- Gabriel, Stojković) prijeti treći žuti karton zbog čega bi mogli propustiti derbi na Poljudu koji se igra sljedeći vikend. Ipak, ovo su utakmice u kojima nema kalkulacija. O njoj ovisi sezona Dinama i ide se na sto posto pa i pod rizik da se propusti utakmica na Poljudu.

Rijeka je u zadnjem susretu demolirala Dinamo 4-0, ali kad su u pitanju utakmice na Maksimiru, statistika joj ne ide u prilog jer tu nije pobijedila od 1. prosinca 2021. godine! Pa da zvuči malo dramatičnije, prošlo je 1243 dana od tog trijumfa u četvrtfinalu Kupa (3-1) poslije kojeg je Damir Krznar dobio otkaz.

Rijeka i Istra 1961 sastali se u polufinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Probleme s kartonima imaju i Riječani. Čak desetorici, sve bitnim igračima na koje računa Đalović, prijeti suspenzija i propuštanje utakmice protiv Gorice (Devetak, Fruk, Janković, Manev, Menalo, Oreč, Rukavina, Selahi, Zlomislić).

Dan HNL derbija otvorit će od 16 sati Osijek i Hajduk (HRT 2). I oni imaju problema s kartonima, Osječani kojima prijeti suspenzija su: Babec, Cvijanović, Hasić, Jakupović, Jurišić, Lima, Dantas, Pušić, dok su na drugoj strani u toj opasnosti: Brajković, Durdov, Kalik, Kalinić, Livaja, Lučić, Prpić, Pukštas, Sigur, Šego.

Domaćini su u grčevitoj borbi za ostanak. Prije nekoliko dana slavili su protiv Rijeke i došli do tek druge pobjede u sezoni, no bitnije po njih, probili su blokadu koja je trajala dva mjeseca. Doveli su se u probleme, no vjeruju da je to prošlost i da na krcatoj Opus Areni mogu srušiti Hajduk koji se bori za naslov prvaka.

Varaždin: NK Varaždin i HNK Hajduk u utakmici 30. kola Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Momčad Gennara Gattusa upala je u krizu u ključnom dijelu sezone. Remizirala je s Lokomotivom pa s Varaždinom, a onda na Poljudu izgubila od Istre, što im je bio prvi poraz na domaćem terenu ove sezone. Itekako je zapeklo, što je otkrio i sam Talijan, ali nema plakanja, Splićani 20 godina nisu bili u ovakvoj situaciji i moraju pronaći recept kako se domoći onoga što poljudske vitrine iščekuju već dva desetljeća. Igra Hajduka ne očarava, tako je već mjesecima, no kada podigneš titulu, tko te pita za dojam. Zna to i Gattuso koji ima svoj stil od kojeg ne odustaje.

Split: Utakmica HNK Hajduk Split i HNK Rijeka u 35. kolu Prve HNL | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Splićani su ove sezone dvaput slavili protiv Osijeka i jednom remizirali, no uspomene s Opus Arene nisu najljepše. Tu su zadnji put slavili prije 535 dana, gol za pobjedu zabio je Livaja, a sučelit će se s trenerom koji im nije ostao u lijepome sjećanju. Simon Rožman sedmi put vodit će utakmicu protiv Hajduka, prethodnih šest odradio je na klupi Rijeke. Pobijedio je četiri puta u nizu, padali su redom Damir Burić, dvaput Igor Tudor te jednom Toni Golem, ali onda je dvaput u 17 dana izgubio na Rujevici od Paola Tramezzanija i dobio otkaz u veljači 2021. godine. Nadaju se navijači Hajduka da će sličan epilog gledati i ove nedjelje.