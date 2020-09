Dan kad je Dinamo zaustavio Manchester United i tugovao, a trener popio vina za 50.000 kn

Prosinečki je ostao na klupi zbog ozljede, a rekao sam igračima da samo izdrže prvi udar i čuvaju loptu, sjetio se trener Ardiles kako su izludjeli europskog prvaka. Beckham, Giggs, Cole i Yorke bili su nemoćni. Ali velik rezultat zasjenila je smrt Darka Tironija...

<p>Hoće li se <strong>Manchester United</strong> zapitati je li imao sreće, je li sretan što nije izgubio od boljih Hrvata? <strong>Croatia</strong> je svakako bila bolja momčad, ostavila je bolji dojam i ne bi bilo nezasluženo da je pobijedila.</p><p>Tako je Daily Telegraph počeo izvještaj na današnji dan 1999. godine, kada je <strong>Dinamo</strong> (tada pod imenom Croatia) ostvario ponajveći uspjeh u klupskoj povijesti. Tako nezamisliv, nestvaran. Osvojio je bod u Ligi prvaka na gostovanju kod aktualnog europskog prvaka, odigrao je 0-0 u Manchesteru s Unitedom.</p><p>- Bio je to party europskog prvaka - prepričavao je Dinamov trener <strong>Osvaldo Ardiles</strong> (68) godinama kasnije.</p><p>Party nakon kojeg su gosti (navijači, većina od njih 53.250) otišli šokirani i u nevjerici. Ardiles je izveo družinu: Ladić - Tokić, G. Jurić, Tomas - Šarić, Bišćan, Jurčić, M. Cvitanović; Rukavina (od 89. Šokota), Mujčin (od 70. Mumlek) - J. Šimić (od 67. Mikić). Najbolji igrač, <strong>Robert Prosinečki</strong>, ostao je na klupi zbog ozljede aduktora.</p><p>S druge strane počelo je pola momčadi koja je 111 dana ranije u finalu Lige prvaka čudesnim preokretom pobijedila Bayern 2-1. U prvih 11 moćnog Uniteda bili su Jaap Stam, <strong>David Beckham</strong>, Andy Cole, Dwight Yorke i Ryan Giggs, te uz njih golman Van der Gouw, potom Berg, Clegg, P. Neville, Wilson i Scholes, a s klupe su ušli Sheringham i Fortune.</p><p>"Ardiles nadvisio Fergieja“, pisalo je u naslovu The Suna, a Guardian je objavio "United se ugušio pod Ardilesovom dekom".</p><p>Plavi su se beskonačno dodavali na svojoj polovici, domaćini, nenavikli na takve suparnike, čekali da napokon krene neka akcija, a kad su napokon shvatili da ne mogu čekati do prekosutra i pritisnuli goste, na scenu je stupio <strong>Dražen Ladić</strong>. Maestralno je zaustavio Andyja Colea jedan na jedan, osam minuta prije kraja Yorke je pomalo nespretno zahvatio loptu koja je u čudnoj putanji odsjela na prečki, a u nadoknadi vremena Ladić je čudnovatim refleksom zaustavio udarac Teddyja <strong>Sheringhama</strong> iz neposredne blizine.</p><p>Nakon 90 minuta u "kazalištu snova" ruke dinamovaca bile su visoko u zraku, a na licima europskog prvaka nevjerica.</p><p>- Nisam baš siguran da će Croatia pronaći taktiku kojom bi nas zaustavila. Mi imamo nogometaše koji mogu otvoriti svaka vrata, o našoj će momčadi ovisiti kako će sve to izgledati na terenu. Imamo svoju igru, moramo ju nametnuti, moji su nogometaši svjesni težine utakmice i siguran sam da će biti pravi. Uostalom, dolazi vrijeme dominacije Manchester Uniteda, u sljedećem desetljeću mi ćemo vladati europskim nogometom - govorio je u najavi utakmice <strong>Alex Ferguson</strong>.</p><p>A nakon sudara, engleski su mediji pisali: "Ratnik Ossie osujetio i frustrirao Manchester United. Croatia je kontrolirala igru, bila je sigurna u iznošenju lopte, njena je mirnoća oduševljavala."</p><p>- Dinamo je tada bio vrlo jak, imao je 7-8 reprezentativaca te jednog posebnog igrača, Roberta Prosinečkog, klasu iznad svih. Ja sam znao što nas čeka na Old Traffordu, a te momke koje sam imao nije bilo lako impresionirati. Rekao sam igračima: "Samo izdržite prvi udar, čuvajte loptu što dulje možete i bit će u redu". Postavio sam petoricu u sredinu, pa iako je ozlijeđeni Prosinečki bio na klupi, hrabro smo se nosili s Manchesterom - sjetio se Ardiles u intervjuu za tjednik Max.</p><p>Nažalost, slavlje zbog velikog boda zasjenila je smrt <strong>Darka Tironija</strong>, velikana hrvatskog sportskog novinarstva, glasnogovornika HNS-a i tada člana Dinamove delegacije, koji je neposredno nakon utakmice preminuo od zatajenja srca. Imao je svega 43 godine...</p><p>Zbog toga je Dinamova delegacija u Manchesteru nakon ponajvećeg europskog rezultata u povijesti - tugovala. Osim za jednim stolom. Ardilesovim.</p><p>- On je sa svojim prijateljima feštao, a kad nam je došao račun, "pali smo na dupe"! Pili su najskuplje vino i ceh je bio pedesetak tisuća kuna. To smo mu, naravno, odbili od plaće kad je odlazio - prepričavali su Dinamovi čelnici.</p><p>Taj rastanak došao je brzo, puno brže nego što je itko mislio nakon 0-0 na Old Traffordu. Četrdesetak dana kasnije Manchester je u Maksimiru pobijedio 2-1, a Ardiles je smijenjen.</p><p>- Tužna priča... U hrvatskoj ligi nisam izgubio utakmicu, bio bih prvak, ali nešto im je smetalo - pričao je argentinski trener, a u autobiografiji otkrio:</p><p>- U zagrebačkoj utakmici protiv Manchestera odbio sam staviti Prosinečkog u momčad od prve minute, htio sam ga uvesti u drugom poluvremenu i tako iskoristiti svježeg, jer je imao ozljedu i nije bio spreman za cijelu utakmicu. To se očito predsjedniku kluba nije svidjelo i ja sam letio. Robert je bio velika zvijezda, čudesan igrač, ali tada još u fazi oporavka. Očekujući žestoki pritisak Engleza, odlučio sam ga poštedjeti velikih fizičkih napora i čuvati za drugo poluvrijeme. Međutim, Manchester United bio je prejak za nas, teško je bilo očekivati da ćemo ga i drugi put iznenaditi. Izgubili smo časno, nisam to smatrao tragedijom, a sljedeći dan me nazovu iz kluba i kažu: "Ossie, thank you and bye-bye! Nisi više trener." Bio sam iznenađen jer sam mislio da nam dobro ide. Prosinečki je bio uvrijeđen što je bio na klupi, to sam osjetio, ali ne vjerujem da bi on pokrenuo moju smjenu.</p><p>Ardilesa je naslijedio <strong>Marijan Vlak</strong>, "plavi" su završili posljednji u skupini Lige prvaka s pet bodova (učinak kakav je bio nedostižan 20 godina, do dolaska Bjelice) i osvojili su naslov s 14 bodova više od drugog Hajduka. Manchester United ispao je u četvrtfinalu Lige prvaka od kasnijeg prvaka Reala (0-0, 2-3), a Premier ligu je osvojio uvjerljivije nego Dinamo HNL: s 18 bodova ispred drugoplasiranog Arsenala!</p><p>Samo šest klubova te sezone nije izgubilo na Old Traffordu: Real (2-3), Liverpool (1-1), Arsenal (1-1), Southampton (1-1), Wimbledon (3-3) i - Dinamo.</p>