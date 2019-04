Dan kad je Dražen rekao: 'Vi igrajte, ali ja medalju ne dam...'

Na današnji dan prije 36 godina KK Šibenka osvojila je prvenstvo Jugoslavije pobjedom nad Bosnom 83-82 na krcatom Baldekinu! Bio je to prvi i posljednji naslov šibenskog kluba koji joj je naposljetku - oduzet...

Tada 18-godišnji Dražen Petrović imao je loptu pri jednom poenu zaostatka dvije sekunde do kraja, šutnuo je, promašio, sirena je svirala kraj. Ipak, oglasio se i sudac Ilija Matijević i pokazao - bio je faul! Dražen će pucati dva bacanja...

I pucao ih je Dražen pri završetku utakmice, poput veteranskog rutinera zabio oba i donio svom klubu naslov. Naslov prve lige tek tri godine nakon što su u nju ušli! Do tada je Šibenka dvaput nesretno izgubila u finalima Kupa Radivoja Koraća.

KK Šibenka – trener Vlado Đurović: Petrović 40, Zečević, Žurić, Ljubojević 10,Petani, Đurić 4, Damjanić, Macura 13, Marelja 2, Šarić 8, Jarić 4. Predsjednik: Mirko Miljković

KK Bosna – trener Svetislav Pešić: Vučević 14, Đurić, Benaček 14, Pajović, Primorac, Radovanović 13, Zrno 1, Varajić 18, Mutapčić, Bilalović, Hadžić 22, Mitrović.

Kaznili i svirače

Cijelu noć Šibenik i Hrvatska slavili su naslov da bi jutro donijelo šok. Mora se igrati nova utakmica. Tako je odlučio košarkaški savez Jugoslavije koji je poništio utakmicu i naredio da se nova odigra na neutralnom terenu u Novom Sadu.

Očito je besana noć bila i u Beogradu jer su se članovi košarkaškog saveza Jugoslavije sastali u nedjelju da bi pronašli nekakve nepravilnosti, odnosno izbrisali osjećaj sramote koju je 'mala' Šibenka nanijela jugoslavenskoj košarci.

Sudac Matijević, inače Sarajlija doživotno je izbačen iz košarke, a košarkaški savez Jugoslavije suspendirao je i dvoranu na Baldekinu.

Kakve su budalaštine izvodili tadašnji čelnici košarkaškog saveza bivše države i svu sramotu ove političke odluke pokazuje i suspenzija čuvene Šibenske limene glazbe, zaštitnog znaka šibenske košarke koja je tada bila apsolutni hit u Jugoslaviji.

Što su svirači skrivili, do danas nije poznato...

Što se zapravo dogodilo?

Što se dogodilo? Bosna je u finalu vodila, imala je i 15 koševa razlike, ali tada 18- godišnji Dražen Petrović uzima stvar u svoje ruke. Šibenka se malo po malo vraćala da bi sekundu prije kraja, kod 82-81 za Bosnu, sudac Matijević sudio faul Sabita Hadžića na Draženu, koji je do tog trenutka ubacio 37 koševa.

Je li bio faul ili nije? Je li bio prije isteka vremena?

- Ovog časa vidite vrijeme koje kreće kada Dražen uzima loptu, ulazi u proigravanje, pivotira, diže se na šut. Molim vas da to i sami pratite; u momentu kada dolazi do kontakta igrača Bosne Hadžića desnom rukom na lijevu ruku Dražena Petrovića, mjerač vremena pokazuje sekundu i 14 frejmova, odnosno sekundu i 56 stotinki do kraja. Ja sam tada zviždao - govorio je Matijević u Dnevniku večer kasnije gledajući snimku utakmice, a tada nitko nije htio da Šibenka osvoji, tvrdi on. Pogotovo ne hrvatski klubovi...

-Ponovit ću to uvijek, u tim zadnjim sekundama utakmice u Šibeniku nisam napravio ni jednu jedinu pogrešku. Ni jednu. A predbacivali su mi svašta. Na sreću, snimka je pokazala da je sve bilo potpuno regularno. Svi su me se odrekli, bojali su se političkih sankcija. Nije bio uništen samo moj život, nego i životi članova moje obitelji. Preko noći smo zaradili stigmu neprijatelja, bili smo pod stalnim pritiscima i prijetnjama… Morate znati da su to ipak bila neka druga vremena, vremena u kojima vlast nije prezala ni od čega - govorio je ranije Matijević.

Politička odluka

Navodno je trener Šibenke, Vlado Đurović, koji kao da je znao da se nešto sprema, tražio Dražena da promaši jedno bacanje i odvede utakmicu u produžetke. A postoji i verzija u kojoj je umjesto Đurovića to učinio predsjednik saveza, Makedonac Vasil Tupurkovski.

Ali Dražen pogađa oba za pobjedu Šibenke. Ono što je uslijedilo nema previše veze sa sportom, ali pokazalo je da je Dražen već tada pokazivao znakove pravog vođe, kako na terenu tako i izvan njega kao i osobine čovjeka koji ne trpi nepravdu.

Kad je do igrača Šibenke došla vijest da moraju ponoviti utakmicu, Dražen je, iako još tinejdžer, prvi istupio i pred svima rekao:

'Samo vi igrajte ako želite, ja svoju medalju ne dam nikome!'.

Nisu igrali. Šibenka je odlučila da neće ići u Novi Sad, a Bosna je postala prvak. Naslov su Šibenki oduzeli, ali onaj iz srca nitko im nikad neće oduzeti.