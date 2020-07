Dan kad je pala Nizozemska: Da ih nismo dobili, ostale pobjede bi izgubile na vrijednosti...

<p>Današnji datum jako je poseban z<strong>a Hrvatsku</strong>. Zbog 'vatrenih' smo vrištali i skakali prije dvije godine kada smo pobijedili Englesku i plasirali se u finale <strong>Svjetskog prvenstva</strong>, a identična ludnica bila je i prije 22 godine u Parizu. <strong>Hrvatska nogometna reprezentacija</strong> nas je prije točno 22 godine bacila u trans.</p><p>Izabranici <strong>Ćire Blaževića</strong> tog su dana, 11. srpnja 1998. godine, svladali (2:1) Nizozemsku i stigli do brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj. I sve do 2018. godine i bajkovite Rusije, to je bila jedina naša medalja na velikim natjecanjima koje se i dan danas sjetimo s velikom radošću.</p><p>Bili su to dani za pamćenje, vremena kad je hrvatsku reprezentaciju, pa i sve navijače oko nje krasio veliki nacionalni naboj. Kockice su toga dana preplavile Pariz, a naši nogometaši na Parku prinčeva upisali veličanstvenu pobjedu. Hrvatska je do pobjede stigla pogocima Roberta Prosinečkog i Davora Šukera koji je pogotkom u 35. minuti stigao i do Zlatne kopačke tog turnira. Briljantan je bio Dražen Ladić koji je skidao zicere očajnim Nizozemcima, a naše zvijezde su prema naprijed bacale u čaj Edwina Van der Sara. </p><p>Bio je to susret između grogiranih reprezentacija. Nizozemci su u polufinalu izgubili na penale od Brazila, a naš susret protiv Francuske nas je rasplakao. Vodili smo 1-0 golom Šukera, a onda nas je s jedina dva gola za reprezentaciju srušio Lilian Thuram i poslao pijetlove u finale.</p><p>- Rezultatski gledano, nama je ovo bila najveća pobjeda, u dvoboju za broncu svladali smo Nizozemsku. Evo, mi i danas nakon 19 godina pričamo o toj 'brončanoj generaciji', a da nismo pobijedili Nizozemsku, sve bi druge pobjede, pa i ona nad Njemačkom nekako izgubile na vrijednosti. Svakako je pobjeda od 3:0 protiv jedne od najjačih reprezentacija svijeta nešto posebno - rekao nam je Goran Vlaović...</p><p>Tih se dana, ali i te velike pobjede dobro sjeća i Robert Jarni...</p><p>- Po mom mišljenju najteži protivnik bili su nam Nizozemci u utakmici za treće mjesto. Oni su bili daleko najbolja reprezentacija na Svjetskom prvenstvu, a nisu osvojili taj tunir zbog nesreće - rekao je Robert Jarni i dodao:</p><p>- Na koncu nisu uzeli ni broncu jer su bili šokirani od ispadanja na penale u polufinalu. Iskreno, nisu se nadali da mi možemo odigrati onako tvrdu, čvrstu utakmicu prema natrag. Ladić je briljirao, ali svaki naš prolazak preko centra je bio jako opasan. I na kraju smo dohvatili tu broncu - zaključio je Jarni.</p><p><strong>Hrvatska - Nizozemska 2:1</strong><br/> </p><p><strong>Strijelci: 1:0 - Prosinečki (13), 1:1 - Zenden (21), 2:1 - Šuker (35).</strong><br/> </p><p><strong>Hrvatska: Ladić - Bilić, Štimac, Soldo - Stanić, Prosinečki (od 79. Vlaović), Jurčić, Asanović, Jarni - Boban (od 86. Tudor) - Šuker. Izbornik: Miroslav Ćiro Blažević.</strong></p><p><strong>Nizozemska: Van der Sar - Zenden, Stam, F. De Boer, Numan - Davids, Jonk, Cocu (od 46. Overmars) - Seedorf - Kluivert, Bergkamp (od 58. Van Hooijdonk). Izbornik: Guus Hiddink.</strong></p>