Dan kada je euforija zavladala oko Hajduka: Livaja ostaje!

Nakon 11 godina lutanja, u veljači prošle godine konačno se vratio doma u svoj Split te postao vođa i lider Hajduka. Velika euforija zahvatila je navijače, Splićani su osvojili Kup nakon devet godina, a ni san o naslovu prvaka više nije tako nedostižan. Ove sezone izmakao je za dlaku. I sve to zbog jednog čovjeka. Marka Livaje.

Dobio je mitski status među navijačima kakav su uživali samo rijetki tijekom povijesti. Ako zagrabimo malo dublje u prošlost, bili su to Frane Matošić, Bernard Vukas i Vladimir Beara, 70-ih Jurica Jerković, Ivica Šurjak pa potom i Blaž Slišković. Početkom 90-ih srca navijača osvojio je Miki Rapaić, njihov idol bio je i Niko Kranjčar o čijem se dočeku iz Dinama i dan danas priča. No, nikada u novijoj povijesti nije bila ovolika euforija oko jednog igrača. Sva djeca u Dalmaciji žele jednog dana igrati kao Livaja, navijači ga nose na ramenima i skandiraju mu. U Splitu je nastala Livaja-manija i navijači se nadaju da će se naslov prvaka vratiti sljedeće godine na Poljud.

A današnji dan navijači Hajduka slave kao jedan od najvažnijih u novijoj eri splitskog kluba. Prije točno godinu dana Marko Livaja produžio je ugovor s Hajdukom na tri godine. Hajduk je ostanak potvrdio objavom videa s hashtagom #Livajaostaje.

Krenulo je spontano, kao iskrena želja da se pokaže Marku Livaji koliko znači Hajduku i svim navijačima, a u desetak dana preraslo je u globalni pokret. Navijači se fotografiraju na raznim lokacijama s natpisima i transparentima "Livaja ostani", slali su fotografije svoje novorođene djece, fotomontaže navodnih prepiski s Livajom u kojima mu obećavaju da će djecu nazvati po njemu...

- Prije svega želim se zahvaliti svim navijačima, od kada sam došao, a posebno u posljednjih mjesec dana, prema meni i mojoj obitelji emitirali ste toliko pozitivne energije, bezbroj poruka podrške, odobravanja i želja za mojim ostankom. Da sam i htio otići, to ne bi bilo moguće uz sve ovo što ste napravili. Od samog početka moja želja je bila da ovdje pokušam napraviti nešto što će se pamtiti. Mislim da imamo još nedovršenog posla i drago mi je što zajedno idemo u borbu za najviše ciljeve - poručio je Marko nakon potpisa ugovora prije godinu dana.

Kafići su nudili kave "Livaja ostani", vozači gradskih autobusa ispisuju iste poruke na displejima umjesto ruta kojom voze, jedan natjecatelj je u kvizu Potjera zaželio Livajin ostanak, čak je i gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara na odlasku s funkcije poručio: "Mi odlazimo, ali imamo poruku: "Livaja ostani". Društvene mreže preplavila je i pjesma legendarnog Miše Kovača "Poljubi zemlju", posebno stih "Ostani tu..." uz neizbježnu fotografiju Livajinog dresa. Nudili su mu apartmane na otocima, besplatnu hranu, čišćenje kuće.

Nevjerojatni Livaja preporodio je 'bile' ove sezone. U 34 utakmice u Prvoj HNL zabio je čak 28 golova uz šest asistencija. Zahvaljujući njemu, Splićani su gotovo do posljednjeg kola bili u igri za naslov prvaka. Ostali su bez titule, ali na Poljud se vratilo Rabuzinovo sunce.

Na Poljud je stigao u veljači prošle godine, potpisavši ugovor do kraja sezone. I nitko nije mogao zamisliti da će se sve pretvoriti u ovakvu euforiju. Bila je to bomba na isteku prijelaznog roka, bomba koju su čelnici Hajduka jako trebali. I kao igračko pojačanje momčadi koja je bila peta na prvenstvenoj ljestvici, ali još i više kao poruku nakon što su im propali svi planovi oko produženju ugovora s Mijom Caktašem.

Livaja je bio njihova želja od prvoga dana prijelaznog roka, dugo su s njim pregovarali, no čak i kad je on pristao vratiti se zbog želje da igra za Hajduk i da mu se sin rodi u Splitu, AEK je ipak tražio da se Livaja odrekne svih primanja i zaostataka, što je pregovore dovelo u slijepu ulicu.

Kad su vidjeli da neće ići drugačije, čelnici Hajduka odlučili su ipak "odriješiti kesu" i zaobići financijske okvire koje su sami postavili te omogućili da Livaja ipak dođe. U međuvremenu su kapetana Caktaša poslali u drugu momčad i krenuli u utrku za Europom.

Klub nije bio u bajnoj situaciji. Jesenski dio sezone završio je na petom mjestu s čak 12 bodova zaostatka za trećeplasiranom Goricom. Činilo se kako je Europa nedostižan san, ali Livaja je u potpunosti preporodio Hajduk i odveo ga u Europu. Bila je to samo uvertira u ovu sezonu u kojoj se Hajduk borio za naslov pa na kraju osvojio drugo mjesto nakon deset godina čekanja.

Livaja se upisao u birani krug igrača koji su kod navijača zaslužili status legende kluba još za igračkih dana. U prosincu je postao najbolji igrač HNL-a u izboru kapetana svih klubova, najbolji je strijelac lige, a nema sumnje ni da će, nakon nekoliko sezona pauze, upravo on ove godine od navijača dobiti prestižnu nagradu "Hajdučko srce".

U prvenstvu je u 34 odigrane utakmice zabio 28 golova, od toga čak 19 u gostima, a zanimljivo je kako je u ovoj sezoni zabio na svim gostovanjima osim kod Osijeka. Tako dominantnog igrača i strijelca Hajduk nije imao u novijoj povijesti, a pogotovo ne tako obožavanog od navijača. Kompletan paket, tri u jedan, nešto što su bili legendarni Blaž Slišković, Ivan Gudelj... S 28 golova srušio je i rekord star 87 godina. Leo Lemešić je u sezoni 1934./35. zabio 26 golova i sve do ove godine bio igrač Hajduka s najviše golova u sezoni. Sve dok se nije pojavio čudesni Livaja. On je igrač koji sa svojom magijom, karakterom i ličnošću privlači navijače na tribine, a Hajduk je već u veljači srušio rekord po broju članova u jednoj godini.

Hajduk s njim cilja samo na najviše stvari, a ako on nastavi s ovakvim igrama, naslov prvaka bi se nakon 18 godina mogao vratiti na Poljud. A za Livaju će se još čuti i ne sumnjamo kako inozemni klubovi prate što se to događa u Splitu. No, ima i on jednu želju.

- Mogu slobodno reći. Vidim sebe u Hajduku do kraja karijere.

