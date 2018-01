Šef UFC-a je pretjerao, svaki sportaš bi postupio kao Miočić

Briljantna predstava najboljeg UFC-eva teškaša osigurala mu je titulu onog najboljeg u povijesti elitne MMA promocije. Stipe Miočić održao je taktičku i borilačku lekciju Francisu Ngannouu, koji je ni kriv ni dužan ispao žrtveno janje Dane Whitea i ostatka družine vodstva UFC-a.

Da je cijela priča oko čovjeka koji radi u rudniku pa živi kao beskućnik, a onda čudesno postaje prvak svijeta prošla, Dana White bi zadovoljno trljao ruke. Više puta pokazao je da je dobar biznismen, na kraju krajeva nije bez razloga bio menadžer borcima kao što su Tito Ortiz i Chuck Liddell.

No, Francis Ngannou je izgubio, a sav marketing koji je UFC uložio u njega najednom je - propao. Jedna scena s noćašnjeg meča govori više nego tisuću riječi.

Dana White nije imao izbora nego posuti se pepelom i reći "Da, Miočić je najbolji teškaš ikada".

Toliko osporavan, toliko podcjenjivan... Zaista se ne mogu sjetiti primjera jednog borca u UFC-u koji je bio ovoliko podcjenjivan. Kojeg UFC ovoliko nije htio... Najbliži primjer možda je Demetrious Johnson, ali on je, pak, priča za sebe.

Cijeli "rat s UFC-em i Danom Whiteom" rezultirao je Stipinim protestnim otimanjem pojasa prvaka iz ruku Dane Whitea nakon borbe! Stipe nije dozvolio Dani da mu pri proglašenju pobjednika stavi pojas oko struka nego ga je proslijedio svojem glavnom treneru Marcusu Marinelliju, koji mu je kao drugi otac.

Kako je do svega uopće došlo?

Preobičan lik

To je Stipe Miočić. I tu nema dileme, on to uistinu jest. Nije lajav, nije bezobrazan, nije bahat i prgav, nije borac od kojeg ćete pasti na stražnjicu na prvi pogled. Ali baš zbog toga kakav je i jest tu gdje je.

Nakon pobjede protiv Ngannoua rekao je da ga nije briga ni za što drugo nego da sve ludilo prođe pa da ode doma supruzi s kojom čeka dijete. Takve stvari puno govore o čovjeku.

I dok je nama sasvim u redu takav pristup, Dani Whiteu se diže kosa na glavi. Koju nema. Njegov prvak kraljevske, teške, već tako i tako uspavane kategorije, nije manijak ni redikul nego normalan čovjek pa ne prodaje puno PPV-eva (za sve koji ne znaju to je opcija kojom kupite prava na određeni događaj kako bi ga imali pravo gledati, drugim riječima PPV-evi donose zaradu).

To mu je Dana i rekao kada je Stipe trebao dobiti priliku za naslov, ali na kraju nije. White mu je doslovno poručio "počni prodavati više PPV-eva pa ćeš doći u priliku za naslov". Prvak je, u međuvremenu, postao Fabricio Werdum dok je Stipe nastavio rešetati svoje protivnike.

Spletom okolnosti Cain Velasquez se (opet) ozlijedio pa je Stipe ipak došao u priliku za naslov. Iskoristio ju je nokautiravši Werduma pred 45 tisuća njegovih pristalica u brazilskoj Curitibi.

Ušutkao UFC još jednom

Miočić je i dalje redao svoje protivnike, ali je i dalje prodavao nedovoljan broj PPV-eva. Tragikomična situacija dogodila se kada je Alistair Overeem dobio više novca za nastup kao izazivač nego Stipe kao prvak u svojoj prvoj obrani naslova. Nakon spomenute satire Miočić je odlučio lupiti šakom o stol i zatražiti bolje uvjete, veći novac. Zaslužio je, ipak je on prvak.

No, priča je išla nekako ovako. Iz UFC-a su mu rekli da od povećanja plaće neće biti ništa i da ako mu to ne odgovara da će mu oduzeti pojas i ugovoriti borbu za upražnjeni. Stipe nije imao izbora nego reagirati kako jest - odšutjeti, spremiti se za Ngannoua i po tko zna koji put ušutkati čelne ljude najvećeg svjetskog MMA cirkusa.

Nepošteno je i nekorektno raditi stvari sportašu kao što je to UFC radio Miočiću. Nije korektno kada čelni čovjek neke organizacije zauzima stranu nekog borca, a kamoli onda kada je jedan od njih prvak. Dana White kao šef UFC-a to ne bi smio raditi, ali toliko ljage je već bačeno na ime elitne MMA promocije da smo se već i navikli.