Danas 65. rođendan slavi Maca Maradona. Legenda hrvatskog nogometa odbila je milijune...

U jeku svoje slave, Matuzić je imala priliku karijeru nastaviti u inozemstvu. Španjolska Sevilla nudila joj je ugovor vrijedan 2,5 milijuna eura, no ona je ponudu odbila

U svijetu u kojem se sportske karijere završavaju u tridesetima, jedna žena ispisuje povijest na hrvatskim nogometnim terenima. Marija Matuzić, od milja poznata kao "Maca Maradona", živa je legenda koja i u sedmom desetljeću života ne pomišlja objesiti kopačke o klin. Istinska legenda danas slavi 65. rođendan. 

Sa zapanjujućom karijerom koja traje gotovo pola stoljeća, Maca Maradona postala je sinonim za ženski nogomet u Hrvatskoj. Njen put započeo je davne 1974. godine u klubu ŽNK Loto Zagreb, a od tada je ispisala stranice sportske povijesti koje se rijetko viđaju.

Godine uspjeha i više od 1500 golova

Rođena u Dugoj Resi, Marija Matuzić je odrasla kao najmlađa od šestero braće i sestara. Iako je prve sportske korake napravila u rukometu, sa 12 godina otkrila je nogomet, strast koja će joj obilježiti život. Vrhunac klupske karijere doživjela je u ŽNK Dinamo-Maksimir, gdje je provela nevjerojatne 32 godine, od 1978. do 2010. U tom je razdoblju postala kapetanica i simbol kluba, postigavši više od 1500 golova, brojku na kojoj bi joj pozavidjeli i najveći svjetski napadači.

Njen talent prepoznat je i izvan granica tadašnje države. Nadimak "Maca Maradona" zaradila je još kao tinejdžerica u Italiji, gdje su novinari bili zadivljeni njenom tehnikom i kontrolom lopte, uspoređujući je s argentinskim virtuozom Diegom Maradonom, koji je ujedno i njen najveći nogometni uzor. Tijekom karijere osvojila je više od 20 trofeja, uključujući deset naslova prvakinje države (šest jugoslavenskih i četiri hrvatska). Igrala je za reprezentaciju Jugoslavije, a kasnije je bila i kapetanica hrvatske reprezentacije, za koju je posljednji nastup upisala 2000. godine s 39 godina

.

Odanost jača od milijuna

U jeku svoje slave, Matuzić je imala priliku karijeru nastaviti u inozemstvu. Španjolska Sevilla nudila joj je ugovor vrijedan 2,5 milijuna eura, no ona je ponudu odbila. Ljubav prema obitelji i domovini bila je jača od bilo kakvog novca.

- Ja sam dijete iz Duge Rese i za mene je Karlovac bio New York. Zbog braće, sestara i majke, koje nisam željela napustiti, nisam mogla zamisliti odlazak u inozemstvo - izjavila je jednom prilikom, dodavši:

- Imam svoje prijatelje, svoju Hrvatsku, najljepšu zemlju na svijetu. To je moj život." Ta odanost i skromnost učinile su je još većom u očima javnosti.

Vječna mladost i lov na Guinnessov rekord

Iako je već zagazila u šezdesete, Maca Maradona i danas aktivno igra u prvoj hrvatskoj ligi za ŽNK Viktorija iz Slavonskog Broda. Njena energija je neiscrpna, a pristup nogometu ostao je isti kao i prvog dana.

- Osjećam se moćno, treniram dvaput dnevno, igram nogomet s dečkima, igram s curama, o prekidu uopće ne razmišljam. Osjećam se kao da mi je dvadeset - poručuje neumorna nogometašica.

Njena fizička sprema zapanjuje i puno mlađe suigračice. Kako sama kaže, trči više od djevojaka koje imaju 17 ili 18 godina i neprestano ih potiče na borbenost. Pred njom je i novi cilj - obaranje Guinnessovog rekorda za najstariju aktivnu nogometašicu, koji trenutno drži Australka Lorraine Peel sa 66 godina. S obzirom na njenu vitalnost, taj se cilj čini itekako dostižnim.

Priča Marije Matuzić nadilazi sportske okvire. Ona je dokaz da su godine samo broj kada postoji istinska ljubav prema onome što radite. Njena posvećenost, skromnost i neuništivi duh čine je vječnom inspiracijom i istinskom heroinom hrvatskog sporta, čije će se ime pamtiti generacijama. Dok god Maca Maradona trči terenima, granice u sportu ne postoje.

