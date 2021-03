Tablete za smirenje i jako puno nerviranja. Očito ne ide drugačije uz naše 'Kauboje'. A danas slijedi nova doza, nadamo se, puno bezbolnija.

Hrvatska je teškom mukom pobijedila Portugal (25-24) u drugom kolu kvalifikacijskog turnira u Montpellieru te ostala u igri za plasman na OI. No bio je to susret samo za one s najčvršćim živcima. Gubili smo gotovo cijeli susret, lovili Portugalce, a onda ih i napokon slomili u završnici kada je Luka Cindrić zabio pobjednički gol dvadesetak sekundi prije kraja.

No ni ta pobjeda nas nije odvela u Tokio, danas slijedi nova drama u kojoj više ne ovisimo sami o sebi. Hrvatska od 18.30 igra posljednje kolo kvalifikacijskog turnira, a nakon dvije teške utakmice, danas nam slijedi Tunis koji je izgubio sve šanse za plasman na OI. Francuska ga je pobijedila 40-29, Portugal 34-27 i za vjerovati je da ni naši rukometaši neće imati puno problema. Pobjeda nam je nužna ako želimo vidjeti zemlju izlazećeg sunca, ali uvelike ćemo ovisiti i o 'poštenju' Francuza. Tomu se nada i izbornik Hrvoje Horvat.

- Prilika se otvorila, treba ju prihvatiti objeručke, radi se o trkačkoj ekipi, obranom se dobivaju ovakve utakmice. Poštenje Francuske i Portugala? Apsolutno. Francuzi su reprezentacija jednog renomea i svakako će igrati sa sto posto snage - rekao je izbornik.

A o čemu točno govori izbornik? Osim pobjede nad Tunisom, Hrvatsku u Tokio vodi pobjeda Francuske nad Portugalom te ako Portugalci dobiju s više od sedam razlike. No, ako kojim slučajem Portugalci pobijede od jedan do šest golova razlike, u tome slučaju mi ispadamo. Logično, to bi bilo najpovoljnije rješenje i za Francuze i za Portugalce jer bi i jedni i drugi, bez puno mučenja, osigurali plasman na OI, a izvisila bi Hrvatska.

Ulog i pritisak su ogromni jer Hrvatska nije propustila Olimpijske igre od Sidneya 2000. godine godine. Olimpijada je nešto najveće u rukometu i ne moramo ni spominjati koliki bi udarac za naš rukomet bilo izostajanje s jednog takvog natjecanja. Udarac s ozbiljnim posljedicama za reprezentaciju svjetskog renomea.

Temeljni dio sporta je fair-play, a naši se nadaju da će tako biti od 21 sat. I upravo se zato nadamo da neće biti traženja solomonskog rješenja i 'kemijanja' koje bi obje reprezentacije odvelo dalje.

Naravno, ne možemo se ne prisjetiti one famozne 2004. godine i Europskog prvenstva u nogometu kada su Danska i Švedska odigrale baš 2-2, jedinim rezultatom koji nije odgovarao Talijanima i koji ih je izbacio iz grupne faze.

Eh, nadamo se da se to nama neće večeras dogoditi jer Francuska je puno kvalitetnija od Portugalaca, u posljednjem međusobnom susretu na SP-u je slavila (32-23) s pola snage i realno, momčadi Jorgea Pereire bi trebalo čudo da ih sruši. No svačega smo se nagledali u sportu posljednjih godina...

Susret Hrvatske i Tunisa možete pratiti na RTL-u od 18.30, s velikim zanimanjem ćemo pratiti i utakmicu Francuske i Portugala koja počinje u 21 sat, a prijenos će biti na RTL-u 2.

Sretno, Hrvatska!