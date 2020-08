'Danas je moderno da stoperi igraju naprijed, ali ja ipak više volim da prvo budu braniči...'

<p>Drago mi je da sam asistirao za drugi gol i dobro počeo u Hajduku, jako mi je drago da smo osvojili tri boda. To je ono najvažnije, rekao je <strong>Darko Todorović</strong>, novi desni bočni Hajduka, nakon pobjede nad Istrom 2-0.</p><p>On je asistirao drugi gol još jednom 'novom' igraču Hajduka. Točnije, novom i starom istovremeno, s obzirom na to da se radi o povratniku <strong>Adamu Gyurcsu</strong> koji je polusezonu proveo na posudbi:</p><p>- Sretan sam što zabio pogodak i tako se vratio u Hajduk. Igrao sam malo van pozicije, ali ja sam tu zato da igram gdje god treba. Očekivali smo da ćemo ranije zabiti prvi gol i da će utakmica biti lakša, ali na kraju je najbitnije da smo pobijedili. Sad nas čeka Osijek, protiv njih je uvijek teško igrati. Ipak, mi idemo tamo po tri boda. Bit će to puno otvorenija utakmica od ove, to bi nam moglo ići na ruku - rekao je Gyurcso, a onda su se oglasili Istrani:</p><p>- Mi smo se danas trudili ne misliti na ono što se događa u klubu, već pokušati napraviti ono što možemo na terenu, ali Hajduk je bio bolji. Mi smo igrali u niskom boku, ali kvaliteta Hajdukove momčadi je velika. Vide se automatizmi u igri, vidi se kvaliteta, uopće ne sumnjam da će Tudor napraviti veliki posao s Hajdukom - rekao je<strong> Danijel Jumić </strong>koji je danas imao ulogu vođenja momčadi, s obzirom na to da Istra nema trenera.</p><p>Na red je onda došao i trener 'bilih'<strong> Igor Tudor</strong> koji se dotakao teških vremenskih uvjeta:</p><p>- Velika vrućina i velika sparina, igralo se u sporom ritmu. Nije ovo nogomet koji može biti s obzirom na koronu i manjak priprema, ali na kraju zaslužena tri boda. Idemo se sada dalje dizati.</p><p>Onda se dotakao uloge stopera u modernom nogometu:</p><p>- Uvijek su napadači i broj deset ljudi koji rade razliku i oni imaju biti najbolji na terenu ako želite postići rezultat. Falilo nam je nekoliko igrača u napadu, ali Dolček i Gyurcso su odigrali svoje uloge. Što se tiče Dimitrova, lijepo je da je zabio. Danas je moderno da stoperi puno igraju prema naprijed, a ja sam ipak pobornik toga da stoperi prvo moraju biti obrambeni igrači. Čak i kod manjih ekipa stoperi znaju biti nogometaši koji najviše igraju s loptom, a vidjeli smo u nekim utakmicama Lige prvaka da to i nije uvijek najbolje.</p>