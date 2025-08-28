Danas je ždrijeb Lige prvaka. Gdje gledati, kad se igra, kakve su Uefine premije, put do finala

Nogometna Europa s nestrpljenjem iščekuje večer kada će se u Grimaldi Forumu u Monaku održati ždrijeb za novu sezonu Lige prvaka. Nakon što je PSG prošle sezone po prvi put u povijesti osvojio najprestižniji klupski trofej, 36 elitnih momčadi ponovno kreće u borbu za europsku krunu.

Ova sezona bit će druga koja se igra po novom, takozvanom "švicarskom modelu", formatu koji je donio više utakmica, neizvjesnosti i golijade. Ceremonija ždrijeba započet će u 18 sati uz prijenos na kanalu Arenasport 2 i službenoj stranici Uefe, a klubovi će saznati imena osam protivnika s kojima će se boriti za što bolju poziciju na jedinstvenoj ligaškoj ljestvici.

Kako funkcionira ždrijeb?

Prošlogodišnja reforma Lige prvaka napustila je tradicionalni sustav s osam skupina po četiri momčadi. Umjesto toga, sada svih 36 klubova sudjeluje u jednoj, jedinstvenoj ligaškoj fazi. Svaka momčad odigrat će osam utakmica protiv osam različitih protivnika, po četiri kod kuće i u gostima. Proces ždrijeba postao je spoj tradicije i tehnologije kako bi se skratilo vrijeme trajanja. Naime, Uefine simulacije pokazale su da bi uobičajeni ždrijeb po novim pravilima trajao i do četiri sata.

Jakosne skupine

Trideset i šest klubova podijeljeno je u četiri jakosne skupine s po devet momčadi. Raspored se temelji na Uefinom klupskom koeficijentu, koji se računa prema uspješnosti u europskim natjecanjima u posljednjih pet sezona. Jedina iznimka je aktualni prvak, PSG, koji je automatski postavljen kao prvi nositelj.

Sastav jakosnih skupina obećava spektakularne dvoboje već u prvoj fazi natjecanja. S obzirom na to da klubovi igraju i protiv momčadi iz vlastitog pota, nestala je nekadašnja zaštita koju je nosio status nositelja. U natjecanju će debitirati četiri kluba: norveški Bodø/Glimt, ciparski Pafos, kazahstanski Kairat i belgijski Union Saint-Gilloise.

pot 1: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona

pot 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Club Brugge

pot 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodø/Glimt, Marseille

pot 4: Kopenhagen, Monaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Bilbao, Newcastle, Qarabag, Pafos, Kairat

Hibridno izvlačenje

Proces započinje ručnim izvlačenjem kuglice s imenom kluba iz prvog pota. Nakon što je momčad izvučena, na scenu stupa automatizirani softver. U svega nekoliko sekundi, računalo dodjeljuje toj momčadi osam protivnika, poštujući pritom sva pravila natjecanja.

Ključna pravila

svaka momčad bit će ždrijebana protiv dva protivnika iz svake od četiri jakosne skupine (uključujući i vlastitu)

protiv jednog protivnika iz svakog pota igrat će kod kuće, a protiv drugog u gostima

klubovi iz iste države ne mogu igrati međusobno u ovoj fazi natjecanja

jedan klub može igrati protiv najviše dvije momčadi iz bilo koje druge države

Ovaj se postupak ponavlja za sve momčadi, prvog do četvrtog bubnja, dok se ne odredi kompletan raspored od 144 utakmice u ligaškoj fazi.

Milijuni na stolu: Koliko klubovi mogu zaraditi?

Liga prvaka ogroman je izvor prihoda. Uefa predviđa da će klubovima podijeliti oko 2,47 milijardi eura. Novac se dijeli kroz tri stupa: zagarantirane isplate, bonusi za rezultate i takozvani "stup vrijednosti" (kombinacija TV prava i povijesnog koeficijenta).

Struktura nagrada

startnina: Svaki od 36 klubova koji se plasirao u ligašku fazu automatski dobiva 18,62 milijuna eura

pobjeda: 2,1 milijun eura

neriješen rezultat: 750.000 eura

bonus za plasman na ljestvici: Dodatni fond nagrađuje klubove ovisno o konačnom poretku. Prvoplasirana momčad dobit će gotovo 10 milijuna eura , dok će i posljednjeplasirana zaraditi 275.000 eura . Klubovi od prvog do osmog mjesta dobivaju dodatna dva milijuna eura , a oni od 9. do 16. mjesta milijun eura

, dok će i posljednjeplasirana zaraditi . Klubovi od prvog do osmog mjesta dobivaju dodatna , a oni od 9. do 16. mjesta plasman u osminu finala: 11 milijuna eura

plasman u četvrtfinale: 12,5 milijuna eura

plasman u polufinale: 15 milijuna eura

plasman u finale: 18,5 milijuna eura

prvak: dodatnih 6,5 milijuna eura

Ukupno, pobjednik Lige prvaka, ako ostvari maksimalan učinak, može zaraditi više od 100 milijuna eura samo od Uefinih nagrada.

Ključni datumi: Put do finala

Nakon ždrijeba, Uefa će najkasnije do subote objaviti kompletan raspored s točnim terminima utakmica. Finalni obračun za titulu prvaka Europe održat će se 30. svibnja 2026. na velebnoj Puskás Areni u Budimpešti.

ždrijeb ligaške faze: 28. kolovoza

1. kolo: 16.-18. rujna

2. kolo: 30. rujna - 1. listopada

3. kolo: 21.-22. listopada

4. kolo: 4.-5. studenog

5. kolo: 25.-26. studenog

6. kolo: 9.-10. prosinca

7. kolo: 20.-21. siječnja

8. kolo: 28. siječnja

ždrijeb 1/16 finala: 30. siječnja

1/16 finala: 17./18. i 24./25. veljače

ždrijeb završnice: 27. veljače

osmina finala: 10./11. i 17./18. ožujka

četvrtfinale: 7./8. i 14./15. travnja

polufinale: 28./29. travnja i 5./6. svibnja

finale: 30. svibnja 2026. (Puskás Aréna, Budimpešta)