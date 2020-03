Danas pada odluka! Kad će biti Euro i kako će završiti sezona?

Videokonferencija Uefe počinje u utorak u 13 sati. Koliko će trajati, teško je reći, najvjerojatnije nekoliko sati. Predstavnici 55 nogometnih saveza, predstavnici Europske klupske asocijacije, predstavnici europskih liga, predstavnici nogometnog sindikata FIFPro i naravno članovi Izvršnog odbora Uefe.

Odlučivat će se o Euru 2020., Ligi prvaka, Europskoj ligi, a dat će i naputci za nogometne lige diljem Europe. U utorak će biti donesen zaključak, ali ne i konačna odluka. Naravno, ako se zaključi da je najbolje odgoditi Europsko prvenstvo, onda će Izvršni odbor na svojoj sjednici gotovo sigurno donijeti takvu odluku.

Davor Šuker, predsjednik HNS-a, je u samoizolaciji. Iz svojeg će se doma povezati s ostalim predsjednicima saveza i ljudima koji će sudjelovati u ovoj videokonferenciji. On će imati dvostruku ulogu, Šuker je član Izvršnog odbora Uefe.

Prije nekoliko dana je u razgovoru za Novi list Šuker rekao kako se boji da se Europsko prvenstvo neće igrati ove godine. Dodao je i kako će to biti njegov stan. Šuker je zbog situacije s korona virusom za odgodu na godinu dana.

Posljednjih dana se pisalo o tome kako bi se Euro mogao odgoditi na pola godine. Odnosno kako bi se mogao igrati u prosincu 2020. godine, ali izgleda da su ljudi iz Uefe skloniji ideji da se Euro odgodi do lipnja 2021. godine.

Ovog su se tjedna trebale igrati utakmice play-offa za Euro. No, one su odgođene i sve ide i prema tome da se Europsko prvenstvo odgodi. Veliko je pitanje što će biti s Ligom prvaka i Europskom ligom. Hoće li se organizirati završnica, primjerice, Final Four po uzoru na rukometnu Ligu prvaka ili košarkašku Euroligu ili se neće mijenjati sistem natjecanja.

Ako se Euro odgodi, onda se Liga prvaka može igrati i u lipnju. Zasad se može samo nagađati o svemu, pametniji ćemo biti u utorak poslijepodne.