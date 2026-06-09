Danas, samo u tiskanom izdanju 24sata, čeka vas superdar: Megaposter i raspored SP-a!

Još su samo dva dana do početka nogometnog ludila. SP u Americi, Meksiku i Kanadi donosi dosad neviđeno prvenstvo, a 24sata daruje vam detaljan raspored svih utakmica i poster Vatrenih.

Samo u tiskanom izdanju 24sata – ne propustite super dar!

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