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Danas, samo u tiskanom izdanju 24sata, čeka vas superdar: Megaposter i raspored SP-a!

Piše 24sata,
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Danas, samo u tiskanom izdanju 24sata, čeka vas superdar: Megaposter i raspored SP-a!

Samo u tiskanom izdanju 24sata – ne propustite super dar!

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Još su samo dva dana do početka nogometnog ludila. SP u Americi, Meksiku i Kanadi donosi dosad neviđeno prvenstvo, a 24sata daruje vam detaljan raspored svih utakmica i poster Vatrenih.

SVE NA JEDNOM MJESTU SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

Samo u tiskanom izdanju 24sata – ne propustite super dar!

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