Samo u tiskanom izdanju 24sata – ne propustite super dar!
TRK NA KIOSKE!
Danas, samo u tiskanom izdanju 24sata, čeka vas superdar: Megaposter i raspored SP-a!
Čitanje članka: < 1 min
Još su samo dva dana do početka nogometnog ludila. SP u Americi, Meksiku i Kanadi donosi dosad neviđeno prvenstvo, a 24sata daruje vam detaljan raspored svih utakmica i poster Vatrenih.
Samo u tiskanom izdanju 24sata – ne propustite super dar!
Trk na kioske, još stignete!
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku