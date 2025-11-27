Svi su u Maksimiru bili svjesni kako je baš gostovanje u Lilleu najteža ovosezonska europska utakmica Dinama, a bodovi za drugi krug lakše se će se hvatiti u sljedeće tri utakmice. No, 'modri' se nikad ne predaju...
Dinamo treba 'poginuti' u Lilleu i uzdignute glave otići s terena. Gorica i Hajduk ipak su važniji
Dinamo danas gostuje u Lilleu. Četvrtoplasirana momčad francuske Ligue 1 posljednjih se tjedana nalazi u dobrom tonusu, dok se "modri" tek vade iz rezultatske krize. Dvije vezane pobjede protiv Karlovca i Varaždina napunile su Zagrepčane samopouzdanjem, a gostovanje u Lilleu bit će pravi ispit snaga današnjeg Dinama.
