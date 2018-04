Danas ždrijeb polufinala LP-a: Kome će Ševa donijeti sreću...

Ostala su još samo četiri velika, četiri momčadi u lovu na 'klempu', najcjenjeniji pehar u klupskom nogometu, a danas ćemo nešto nakon 13 sati doznati i tko će na koga.

Do polufinala Lige prvaka dogurali su Bayern, Liverpool, Real Madrid i Roma. I dok su za Real i Bayern svi nekako i očekivali da će biti među četiri najbolje momčadi, Roma i Liverpool iznenađenje su čak i za vlastite navijače i upravo zato toliko volimo Ligu prvaka.

